El aumento de los costes de producción sigue lastrando la rentabilidad del agricultor extremeño

El aumento de los costes de producción ha restado rentabilidad al agricultor extremeño durante un primer semestre del año donde no se han producido variaciones significativas de precios en relación al ejercicio 2025.

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha explicado a Efe que las cotizaciones se han mantenido invariables en el caso del cereal, que está en torno a los 190-200 euros la tonelada, aunque en un escenario de precios bajos en los últimos tiempos.

Por su parte la fruta es la que están teniendo un mejor comportamiento en precios en relación al año pasado, mientras que el vino mantiene unas cotizaciones "moderadamente" aceptables.

La problemática del arroz

En el otro lado de la balanza, Ángel García Blanco ha dicho que preocupa especialmente la situación del arroz, sin remontar los bajos precios de 2025, y en riesgo de desaparecer en la región.

En cuanto al precio del aceite se encuentra por debajo del inicio de la última campaña, mientras que las cotizaciones del tomate (desde los aproximadamente 109 euros/tonelada firmados en las Vegas del Guadiana a los 120 euros en las Vegas del Alagón) también son inferiores respecto a 2025.

Archivo - Arroz / LA UNIÓ - Archivo

Elevados costes de producción

Para el presidente de Coag Extremadura, Juan Moreno, ha explicado que "más allá" de la situación de los precios de este semestre, el gran problema son los elevados costes de producción, en el caso del cereal en un momento donde además el sector “peligra” debido a que los precios no remontan o a la mala producción de este ejercicio.

Juan Moreno ha afirmado que los elevados costes de producción en gasóleo, fitosanitarios o energía, entre otros, no solo restan rentabilidad sino que además encarecen y dificultan tareas como las podas del olivar, también afectadas "por la falta de mano de obra".

Ha precisado que los árboles podados y bien cuidados pueden presentar mejor cosecha que otros donde cueste más realizar estos trabajos y, en este sentido, ha indicado que "lo normal es hacer la poda un año sí y otro no o al tercer año, pero ya hay olivares donde no se realizan estas tareas desde hace cinco ejercicios".

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Moreno también ha lamentado otras situaciones como, por ejemplo, la del porcino, donde al productor se le paga menos y, sin embargo, en los lineales el consumidor abona más por el producto.

Fuente: El Periódico de Extremadura