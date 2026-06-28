Extremadura entra en la carrera de la innovación con 5,5 millones, pero queda a la cola del reparto

Extremadura recibirá 5,5 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), para financiar proyectos de I+D en cooperación regional vinculados a tecnologías digitales, tecnologías limpias y biotecnología.

La cuantía asignada a la región representa el 3,7% del total de la inversión del programa, lo que sitúa a Extremadura como la comunidad que menos fondos capta dentro del reparto nacional de la convocatoria Innterconecta STEP.

La resolución de esta línea de ayudas contempla para el conjunto del país 146,9 millones de euros destinados a 100 iniciativas. Con estas subvenciones, según ha informado el CDTI en un comunicado recogido por Europa Press, se movilizarán 231,5 millones de euros y participarán 388 entidades, de las que el 64,7% son pymes. Además, un 9,8% de esas pequeñas y medianas empresas actúan como líderes de consorcio.

Andalucía lidera el reparto

En cuanto a captación de fondos, Andalucía es la comunidad que recibe una mayor subvención, con el 34,4% del total. Por detrás se sitúan Galicia, con el 22%, y la Comunidad Valenciana, con el 20%. Extremadura queda en el último lugar, con el 3,73% de los fondos concedidos.

Andalucía también lidera la colaboración territorial, con entidades que han cooperado con las ocho comunidades participantes. Le siguen Galicia y la Comunidad Valenciana, con colaboración en siete comunidades cada una, y Murcia, en cuarta posición, con seis. El resto de territorios registra niveles de colaboración más reducidos.

El CDTI recuerda que esta distribución territorial se apoya, entre otros factores, en la reciente reprogramación del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027, que ha incrementado la disponibilidad de fondos para varias de las comunidades elegibles y ha supuesto una reasignación de los recursos financieros.

Un profesional en un laboratorio de biotecnología. / EFE/ Cati Cladera / Archivo

Peso de las tecnologías digitales

Por áreas, las tecnologías digitales concentran el mayor peso de la convocatoria. Representan el 62,1% de los proyectos y el 65,3% de la subvención concedida, incluidas las actuaciones vinculadas al Programa Estratégico de la Década Digital.

Le sigue la biotecnología, considerada un vector transversal para salud, industria y resiliencia, con el 21,6% de los proyectos. Las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos, alineadas con el objetivo de avanzar hacia una industria de cero emisiones netas, suponen el 16,2% restante.

Colaboración con centros de conocimiento

La convocatoria establece además un mínimo del 10% de subcontratación del presupuesto elegible a centros generadores de conocimiento. Ese umbral se ha superado en el conjunto de los proyectos aprobados, hasta alcanzar el 14,8%.

Por territorios, Murcia presenta el mayor porcentaje de subcontratación, con el 17%, seguida de Galicia, con el 15,6%, y la Comunidad Valenciana, con el 15,5%. A continuación se sitúan Castilla-La Mancha, con el 15,1%, y Andalucía, con el 14%.

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Extremadura registra un porcentaje del 12,9%, por encima del mínimo exigido, aunque entre los niveles más bajos de las comunidades participantes. Solo Castilla y León presenta un dato inferior, con el 11,3%.

Fuente: El Periódico de Extremadura