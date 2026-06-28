Ya se puede pedir plaza en las residencias universitarias de Extremadura: requisitos y cómo solicitarlas

Los estudiantes que necesiten alojamiento durante el próximo curso ya pueden solicitar una de las 303 plazas en residencias universitarias públicas de Extremadura. La convocatoria, lanzada por la Consejería de Educación y Formación Profesional en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), incluye plazas en centros de Badajoz, Cáceres y Plasencia y mantiene abierto el plazo de solicitud hasta el 1 de julio.

La oferta está dirigida al alumnado que curse estudios en modalidad presencial durante el curso 2026/2027. Podrán optar a estas plazas estudiantes universitarios, de ciclos de grado superior, de cursos de especialización de Formación Profesional y de enseñanzas de régimen especial, como el Grado Superior de Enseñanzas Deportivas y las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Música y Arte Dramático.

Plazas por residencia

La convocatoria recoge plazas en cuatro centros dependientes de la Administración autonómica. En concreto, se ofertan 80 plazas en la Residencia Universitaria Juan XXIII de Badajoz, 95 en la Diego Muñoz Torrero de Cáceres, 84 en la Mario Roso de Luna de Cáceres y 44 en el Complejo Educativo de Plasencia.

El régimen previsto es de residencia fija durante el curso 2026/2027, por lo que la convocatoria está pensada para estudiantes que necesiten alojamiento estable mientras cursan sus estudios en alguno de los centros educativos correspondientes.

Residencia de estudiantes Juan XXIII. / Juntaex

Quién tiene plazas reservadas

Con independencia de la enseñanza que curse el alumnado, se reservarán dos plazas por residencia para determinados colectivos. Entre ellos figuran los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes acrediten la condición de víctima de violencia de género, deportistas residentes en Extremadura de alto nivel o promesas olímpicas y paralímpicas, así como alumnado en situación de vulnerabilidad social.

En el caso del profesorado desplazado o visitante de programas universitarios de movilidad, la concesión de plaza quedará condicionada a que existan vacantes una vez finalizado el proceso de adjudicación para el alumnado solicitante.

Cómo solicitar plaza

El acceso a la solicitud y a toda la información relativa al procedimiento se realiza a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura. La solicitud, junto con la documentación requerida, podrá registrarse tanto de forma presencial como por medios electrónicos.

Javier Cintas

El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de julio, por lo que las personas interesadas deberán formalizar la petición antes de esa fecha para poder participar en el proceso de adjudicación.

Criterios de adjudicación

Para conceder las plazas, la Administración tendrá en cuenta principalmente la situación económica y el rendimiento académico de las personas solicitantes.

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La Junta subraya que esta oferta busca optimizar los recursos residenciales existentes y evitar que razones económicas o de residencia puedan dificultar el acceso a la educación superior. Según destaca la Administración autonómica, las residencias funcionan como un recurso corrector de desigualdades, especialmente dirigido a estudiantes con dificultades económicas para continuar su formación fuera de su localidad de origen.

Fuente: El Periódico de Extremadura