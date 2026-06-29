Un apartamento cada 20 kilómetros: La Junta descarta que los pisos turísticos estén encareciendo la vivienda en Extremadura

La Junta de Extremadura descarta que los pisos turísticos estén encareciendo la vivienda en la región y ha defendido que su modelo turístico es "sostenible, respetuoso y no invasivo" respecto al derecho de acceso a una vivienda digna. Así lo ha sostenido el director general de Turismo, Óscar Mateos, en la comisión de Turismo de la Asamblea de Extremadura, donde ha respondido a una pregunta de David Araújo, diputado de Unidas por Extremadura, sobre la sostenibilidad social de la estrategia turística del Ejecutivo regional y los posibles efectos del denominado "lujo silencioso".

Mateo ha negado que Extremadura esté sufriendo un problema de masificación de apartamentos turísticos o casas rurales y ha asegurado que "no existe evidencia concluyente" de que estos alojamientos sean una de las causas del aumento del precio de la vivienda. Según ha expuesto, el precio medio de la vivienda en Extremadura ha registrado en el primer trimestre del año una subida interanual del 3,6%, frente al 14,3% de media nacional. A su juicio, esos datos demuestran que la región está lejos de los problemas de presión turística que sí afectan a otros territorios.

El director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos. / ASAMBLEAEX.ES

Un apartamento cada 20 kilómetros

El director general ha defendido además que el número de alojamientos turísticos en Extremadura sigue siendo reducido en comparación con el parque residencial. Según los datos que ha trasladado en comisión, la región cuenta con 2.114 apartamentos turísticos, lo que equivale a una vivienda turística por cada 20 kilómetros cuadrados, una de las tasas más bajas de España.

También ha citado los casos de las dos principales ciudades extremeñas. En Cáceres, ha señalado que existen 389 alojamientos turísticos, con capacidad para 1.609 plazas, lo que supone el 0,72% del parque residencial del municipio. En Badajoz, la cifra baja a 74 alojamientos, con 327 plazas, el 0,10% del parque residencial. "El porcentaje de alojamientos turísticos respecto al parque residencial no está ni cerca de significar un problema", ha afirmado.

Frente a esa lectura, Unidas por Extremadura ha advertido de que el impacto no debe medirse solo con cifras regionales, sino atendiendo a los barrios y cascos históricos donde se concentra la presión. Araújo ha defendido que el problema no está en la apertura de una casa rural en un pueblo, sino en que determinados barrios puedan llenarse de apartamentos turísticos y expulsar a los vecinos "de toda la vida".

Casas rurales y pueblos

La Junta ha situado el debate también en el medio rural. Mateos ha reivindicado que, en los pequeños municipios, la apertura de casas rurales o apartamentos turísticos puede contribuir a fijar población, generar empleo y sostener negocios locales. Según ha defendido, estos alojamientos ayudan a mantener abiertos bares, restaurantes, multipiendas y pequeños comercios, además de crear actividad económica complementaria en sectores como la limpieza, el mantenimiento, la gestión de propiedades o la fotografía.

Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"En los pequeños municipios la apertura de casas rurales o un apartamento turístico es un factor positivo para la sociedad", ha señalado el director general de Turismo, que ha vinculado este modelo con la lucha contra la despoblación y con una forma de viajar "más autónoma, más inmersiva y más conectada con el entorno local".

Unidas por Extremadura ha cuestionado, sin embargo, que la estrategia turística de la Junta esté suficientemente pegada al territorio. Araújo ha acusado al Ejecutivo regional de diseñar el modelo "desde los despachos" y mirando hacia fuera, en lugar de construirlo "de abajo hacia arriba" con los ayuntamientos, el pequeño comercio, el agroturismo, los productores locales y los vecinos afectados.

El choque por el "lujo silencioso"

El debate ha girado en buena medida en torno al concepto de "lujo silencioso", una de las ideas con las que la Junta quiere posicionar Extremadura como destino turístico. Mateos ha rechazado que esa estrategia equivalga a un turismo caro, ostentoso o reservado a una élite económica. Según ha explicado, el modelo se basa en la autenticidad, la calma, la naturaleza, la gastronomía, la cultura y las experiencias en lugares no masificados.

El responsable regional de Turismo ha citado como ejemplos el cerezo en flor en el valle del Jerte, el patrimonio romano de Mérida, el avistamiento de buitres leonados en Monfragüe o la vida cotidiana de los pueblos extremeños. A su juicio, ese es el verdadero sentido del lujo silencioso: experiencias singulares, tranquilas y vinculadas a la identidad de la región.

Araújo ha rechazado esa interpretación y ha sostenido que la estrategia presentada por la Junta en Fitur ha estado asociada a la internacionalización del destino, la captación de viajeros de mayor poder adquisitivo y el posicionamiento de Extremadura en el segmento de los servicios exclusivos. "Usted me puede venir aquí a hablar, si quiere, del cerezo en flor y de los buitres en Monfragüe, pero esto de lo que estamos hablando es del turismo del lujo, de los servicios premium", ha replicado.

Empleo turístico y sostenibilidad social

La discusión también ha alcanzado al empleo. Mateo ha asegurado que el sector turístico cerró marzo de 2026 con 28.896 afiliados a la Seguridad Social en Extremadura, 543 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,9%. También ha defendido que, respecto a 2019, se ha creado empleo turístico por encima del 11%.

Unidas por Extremadura ha contrapuesto que el aumento del gasto del turista de mayor poder adquisitivo no siempre se traduce en mejores condiciones laborales. Araújo ha advertido de que la hostelería extremeña sigue arrastrando precariedad y salarios bajos, y ha pedido que el turismo se subordine al bienestar social de las comunidades locales y no a la rentabilidad de grandes operadores.

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La Junta, por su parte, ha insistido en que Extremadura no sufre un problema de saturación turística y que su estrategia busca atraer un visitante de mayor valor añadido sin romper la esencia rural de la comunidad. "En Extremadura no solamente no existe un problema con el turismo, sino que el modelo turístico extremeño es sostenible, respetuoso y no invasivo", ha concluido Mateos.