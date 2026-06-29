Críticos del PSOE cargan contra Ferraz desde Extremadura y acusan al Comité Federal de ser un "club de fans" de Sánchez

El malestar interno en el PSOE vuelve a aflorar tras el último Comité Federal celebrado por el partido. El exdirigente socialista Paco Castañares, que fue director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, y Roberto Sánchez, uno de los portavoces de Reactiva PSOE, han cargado este lunes contra la dirección federal y han acusado al órgano socialista de haberse convertido en un "club de fans" de Pedro Sánchez.

Ambos han realizado estas declaraciones en una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press, en la que han criticado el cierre de filas en torno al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Castañares ha asegurado que la dirección del partido está hecha "a imagen y semejanza del líder" y ha afirmado que vive "encerrada en un búnker", alejada, a su juicio, de lo que ocurre en la calle.

El exresponsable extremeño ha lamentado además que el Comité Federal haya decidido "unir el destino de todo el partido al futuro de Sánchez", pese a considerar que "todo el mundo sabe que el futuro de Sánchez ya no existe". En este contexto, ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones generales, tanto "pensando en el partido" como en España.

Paco Castañares, en los estudios de Antena 3. / Antena 3

"No poemos tener miedo"

"Los socialdemócratas no podemos tener miedo a las urnas en ningún momento", ha sostenido Castañares, que también ha sido muy crítico con la situación electoral del PSOE en territorios donde la formación ha perdido peso en los últimos años. En este sentido, ha citado comunidades como Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía para concluir que el partido ha dejado de ser "una alternativa donde antes gobernaba".

El exdirigente socialista ha ido más allá y ha reprochado a Pedro Sánchez que haya "desactivado los contrapesos internos" del Comité Federal. Según su análisis, esa situación deja al órgano socialista "sin ninguna posibilidad de controlar al líder".

Por su parte, Roberto Sánchez, portavoz de Reactiva PSOE, ha acusado a la dirección del partido de vivir en "una realidad paralela". Incluso ha ironizado con que, si un extraterrestre bajase a la Tierra y analizase la situación interna del PSOE, pensaría que el partido va "al suicidio voluntariamente".

Sánchez también ha cuestionado la falta de debate interno real en Ferraz tras el Comité Federal del pasado sábado. A su juicio, "no puede ser que salga una persona a hablar y luego 20 detrás para zurrar al que ha criticado".

Las críticas llegan después de un Comité Federal marcado por el cierre de filas de buena parte de la dirección socialista en torno a Pedro Sánchez, aunque con voces discrepantes que han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el liderazgo del partido y la necesidad de una reacción interna.

Fuente: El Periódico de Extremadura