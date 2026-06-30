Casi 900 denuncias por violencia machista llegan a los juzgados extremeños en tres meses

Los juzgados de Extremadura recibieron en el primer trimestre de 2026 un total de 893 denuncias por violencia de género, lo que supone un aumento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. El número de mujeres que denunciaron como víctimas se situó en 729, un 6% más, según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

El incremento de las denuncias contrasta con el descenso de las órdenes de protección solicitadas. Entre enero y marzo se pidieron en la región 119 órdenes, un 35,3% menos que un año antes, mientras que los órganos judiciales adoptaron 79 órdenes y medidas de protección, un 1,8% menos.

Aunque las denuncias crecen con fuerza, la tasa regional de víctimas denunciantes se mantiene por debajo de la media española. En Extremadura fue de 13,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, frente a las 18,1 registradas en el conjunto del país.

Carlos Gil

De las 729 mujeres que formularon denuncia, 676 eran españolas y 53 tenían nacionalidad extranjera. Además, el informe recoge 10 menores de edad españolas entre las víctimas.

Extremadura se sitúa así entre las comunidades con una tasa inferior a la media nacional, junto a territorios como Castilla y León, Galicia, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias, Aragón, La Rioja o Castilla-La Mancha.

Más mujeres no declaran contra su agresor

Uno de los datos que más crece en la región es el de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. En el primer trimestre lo hicieron 62 víctimas en Extremadura, frente a las 23 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 169,6%.

Este aumento se produce en un contexto de más denuncias, pero con menos solicitudes de protección que hace un año. El informe dibuja así un escenario en el que crecen los procedimientos iniciados, aunque no lo hacen al mismo ritmo las medidas de protección solicitadas.

El 94% de las sentencias fueron condenatorias

En cuanto a las resoluciones judiciales, los órganos judiciales extremeños dictaron 179 sentencias durante los tres primeros meses del año. De ellas, 168 fueron condenatorias, el 93,9% del total, mientras que las 11 restantes fueron absolutorias.

El porcentaje de condenas en Extremadura se sitúa por encima de la media nacional. En el conjunto de España, los órganos judiciales dictaron 15.474 sentencias, de las que 12.655 tuvieron fallo condenatorio, el 81,78%.

Además, las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia enjuiciaron en Extremadura a dos menores de edad por delitos de violencia sobre la mujer, el mismo número que en el ejercicio anterior.

Más de 50.000 denuncias en España

En el conjunto del país, los órganos judiciales recibieron 50.911 denuncias por violencia de género entre enero y marzo, un 6,36% más que en el primer trimestre de 2025. Las mujeres que formularon denuncia como víctimas fueron 45.220, un 3,75% más.

Las comunidades con mayor tasa de víctimas denunciantes fueron Baleares, con 28,7 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; y Madrid y Murcia, ambas con 21,2.

En toda España también bajaron las órdenes de protección solicitadas y acordadas. Se pidieron 10.853, un 2,5% menos, y se adoptaron 7.417 órdenes y medidas de protección, un 1,8% menos. En el 75% de los casos, las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría o bien en el juzgado.

Fuente: El Periódico de Extremadura