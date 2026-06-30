Ángel García Blanco entra en la Ejecutiva nacional de Asaja tras la victoria de Pedro Barato

El extremeño Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, ha entrado a formar parte de la Comisión Ejecutiva de Asaja nacional tras la reelección de Pedro Barato como presidente de la organización agraria. Barato seguirá al frente de Asaja después de imponerse de forma mayoritaria en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este martes en Madrid.

García Blanco formaba parte de la candidatura oficial encabezada por Pedro Barato, que ha conseguido la victoria con el 90% de los votos emitidos. Según los datos trasladados por la organización, Barato ha obtenido 152 votos, frente a los 15 apoyos de la candidatura alternativa y tres votos en blanco.

Nueva Comisión Ejecutiva de Asaja Nacional, cuyo presidente seguirá siendo Pedro Barato. / Asaja

Alternativa

La elección tiene también lectura extremeña porque, mientras el presidente de Asaja Extremadura se incorpora a la dirección nacional, Asaja Badajoz había respaldado una candidatura alternativa a la de Barato. Esa lista estaba encabezada por el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, y contaba con el apoyo de las organizaciones provinciales de Badajoz, Burgos, Valladolid y Ávila.

La candidatura alternativa defendía la necesidad de convocar un Congreso Refundacional en un plazo inferior a seis meses con el objetivo de analizar el futuro de la organización, trazar una nueva hoja de ruta y renovar posteriormente la totalidad de los cargos. Sus impulsores reclamaban una "profunda renovación" interna y un modelo de sindicalismo agrario "más reivindicativo y cercano a los intereses de agricultores y ganaderos".

Entre los respaldos a esa lista figuraba el presidente de Asaja Badajoz, Juan Metidieri, junto a los dirigentes provinciales de Valladolid, Burgos y Ávila. La candidatura alternativa también había criticado que los comicios se convocaran por la vía de urgencia y advertía de la larga trayectoria de Barato al frente de la organización, que preside desde 1990.

Peso institucional

La Asamblea, sin embargo, ha renovado de forma clara la confianza en Pedro Barato, que seguirá dirigiendo Asaja a nivel nacional. Tras conocer el resultado, el presidente reelegido ha agradecido la participación de los compromisarios y ha defendido el papel de Asaja como "la principal organización agraria del país", con presencia en todas las comunidades autónomas y peso institucional también en el ámbito europeo.

Barato ha situado entre las prioridades del nuevo mandato la defensa del agricultor profesional y ha señalado cinco grandes ejes de trabajo para los próximos años: agua, Política Agraria Común, costes de producción, precios y mano de obra.

También ha reivindicado la independencia de la organización y su carácter profesional. "Los presidentes de Asaja los pone y los quita esta asamblea", ha señalado, al tiempo que ha anunciado su intención de impulsar una reforma de los estatutos para adaptar la organización a los retos de los próximos años.

Con este resultado, Asaja abre una nueva etapa con Pedro Barato de nuevo al frente y con presencia extremeña en su Comisión Ejecutiva nacional a través de Ángel García Blanco, en un contexto marcado por las demandas internas de renovación planteadas por varias organizaciones provinciales, entre ellas Asaja Badajoz.