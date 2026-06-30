El campo extremeño pide ayuda a la Junta por el golpe de los carburantes y fertilizantes

UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Junta de Extremadura que habilite ayudas propias para que agricultores y ganaderos puedan afrontar el incremento de los costes de producción derivado del conflicto en Oriente Próximo. La organización agraria considera insuficientes las medidas puestas en marcha por el Gobierno central y pide al Ejecutivo regional que “ponga presupuesto encima de la mesa” para amortiguar el impacto económico en el campo extremeño.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, sostiene que los productores siguen sin recibir una respuesta suficiente ante una subida de costes que está afectando de lleno a las explotaciones familiares. La organización señala que agricultores y ganaderos, entre ellos también los apicultores, han tenido que asumir un importante encarecimiento de los carburantes en plena campaña.

“Reclamamos a la Junta de Extremadura que ponga presupuesto encima de la mesa para apoyar a estos productores, ya que la administración regional recibe un porcentaje importante de los impuestos de los hidrocarburos”, ha destacado Llanos.

UPA-UCE lamenta que, a día de hoy, los agricultores y ganaderos no hayan recibido ayudas suficientes por la subida de los costes de producción generada tras la guerra en Oriente Medio. La organización considera que la continuidad de los 20 céntimos sigue siendo insuficiente, al entender que el incremento de los precios ha sido mayor que la compensación prevista.

Por ello, reclama una respuesta adicional de la Junta que complemente las medidas estatales y permita aliviar la presión económica que soportan agricultores y ganaderos en un momento especialmente delicado para muchas explotaciones.

Carburantes y fertilizantes

La organización agraria valora positivamente las medidas aprobadas este lunes por el Consejo de Ministros, aunque insiste en que siguen siendo insuficientes. UPA-UCE defiende que la mejora era necesaria, pero advierte de que el problema de fondo continúa sin resolverse porque los costes de producción se han disparado en plena campaña.

Según la organización, desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo, los fertilizantes han subido de media entre 300 y 350 euros por tonelada, una situación que se suma al encarecimiento de los carburantes y a los precios ajustados que ya perciben muchos productores por sus cosechas y productos ganaderos.

UPA-UCE advierte de que esta combinación está complicando aún más la rentabilidad de las explotaciones familiares extremeñas. “Los agricultores y ganaderos extremeños necesitan mayor apoyo por parte de la administración regional para poder continuar”, ha defendido Llanos.

La organización agraria insiste en que la Junta debe implicarse con fondos propios para evitar que el aumento de los costes siga deteriorando la viabilidad del sector. A su juicio, el campo extremeño necesita medidas urgentes que ayuden a compensar el impacto económico de los carburantes, los fertilizantes y el resto de insumos básicos para la actividad agrícola y ganadera.

Fuente: El Periódico de Extremadura