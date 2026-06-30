CSIF exige a la Junta un nuevo decreto para que los interinos cobren el verano con 165 días trabajados

CSIF Extremadura reclama a la Consejería de Educación un nuevo decreto de interinos docentes que modifique el actual sistema de interinidades y elimine algunas de las restricciones que afectan al colectivo. Entre sus principales exigencias figuran que los interinos puedan cobrar y puntuar el verano con 165 días trabajados, que no tengan que presentarse obligatoriamente a un nuevo examen de oposición para permanecer en las listas y que todos los destinos sean voluntarios.

La organización sindical considera urgente cambiar la regulación actual y ha advertido a la Administración educativa de que no respaldará “parches” sobre el decreto en vigor. A la espera de que la Consejería facilite el borrador del nuevo texto normativo, CSIF ha registrado por escrito sus propuestas previas, que califica de “imprescindibles” para mejorar el sistema de interinidades en la enseñanza pública extremeña.

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Una de sus principales reivindicaciones pasa por derogar el Decreto 122/2012, que exige estar en activo 280 días para cobrar y puntuar los meses de verano. Frente a ese modelo, el sindicato reclama recuperar el acuerdo anterior, que permitía acceder a la prórroga de julio y agosto con 165 días trabajados.

La presidenta autonómica del sector de Educación de CSIF, Mercedes Barrado, sostiene que esta medida permitiría corregir “el agravio y la injusticia” que sufren los interinos extremeños respecto a los de otras comunidades autónomas. Además, defiende que favorecería la cobertura de sustituciones en la región.

Destinos voluntarios

CSIF reclama también que todos los destinos sean voluntarios, una reivindicación que, según recuerda, planteó hace ya más de siete años. El sindicato defiende que el tiempo ha demostrado que esta medida habría resultado adecuada para mejorar la organización de las listas y la cobertura de vacantes.

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La organización propone además que la solicitud y adjudicación de plazas se realice en verano para listas ordinarias, supletorias y extraordinarias, ya que hay especialidades que solo cuentan con lista extraordinaria y los centros deben estar cubiertos desde el primer día de curso.

Entre sus propuestas figura también que, si un interino no realiza petición de centros, no quede reservado durante todo el curso. CSIF plantea que pueda pasar previamente a situación de inactivo y reincorporarse después a la lista de posibles llamamientos. Asimismo, pide que se conceda un margen de un día para incorporarse cuando el destino esté a 200 kilómetros o más del lugar de residencia.

Sin examen obligatorio

Otra de las líneas que el sindicato considera básicas es permitir que los interinos puedan permanecer en las listas sin obligación de presentarse a un nuevo examen de oposición. CSIF entiende que esta modificación daría más estabilidad al colectivo y evitaría una exigencia que considera innecesaria para quienes ya forman parte del sistema.

En cuanto a los llamamientos, Barrado defiende que deben ser “más ágiles”. La propuesta de CSIF pasa por realizar tres llamamientos semanales una semana y dos la siguiente, además de permitir participar en ellos a quienes cesen el día anterior.

El sindicato reclama igualmente la actualización de oficio de la baremación a 30 de junio de todos los cuerpos y listas, incorporando el tiempo trabajado en centros públicos de Extremadura. El objetivo, según CSIF, es primar a los interinos que ya trabajan en la región.

La organización también pide que se pueda optar a varias especialidades si se cuenta con la habilitación o titulación correspondiente, que los llamamientos urgentes sean más transparentes y que exista la posibilidad de rebaremación de todos los apartados para mantener las listas más actualizadas.

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En materia de discapacidad, CSIF propone aplicar la reserva de plazas a todas las listas y llamamientos, tanto ordinarios como supletorios y extraordinarios, conforme al Decreto 111/2017.

Fuente: El Periódico de Extremadura