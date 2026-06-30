Extremadura se prepara para los 40 grados con unos 115 municipios en riesgo extremo incendio

Extremadura encara unas jornadas especialmente delicadas por la combinación de calor extremo y riesgo de incendios forestales. El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por altas temperaturas para este miércoles, 1 de julio, en varias comarcas de la región, mientras el mapa de previsiones del Infoex eleva la preocupación de cara al jueves, con más de unos 115 municipios extremeños en riesgo extremo de incendio.

La situación irá complicándose en apenas 24 horas. Este miércoles, el principal riesgo será el calor, con máximas que podrán alcanzar los 40 grados en buena parte de la comunidad. El jueves, el foco estará también en el monte, con un mapa de riesgo forestal especialmente severo que sitúa a casi dos centenares de localidades en el nivel más alto de peligro.

El aviso naranja por calor estará vigente este miércoles desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, coincidiendo con las horas centrales del día y el tramo de mayor riesgo para la población. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), podrían alcanzarse los 40 grados centígrados en toda la provincia de Badajoz.

En la provincia de Cáceres, esa misma temperatura se espera en las comarcas de Tajo y Alagón y en la Meseta cacereña. Además, el mercurio podrá llegar a los 39 grados en las zonas de Villuercas y Montánchez, también en territorio cacereño.

Ojo a los incendios

El episodio de calor tendrá continuidad en el riesgo de incendios. Según el mapa de previsiones del Infoex, este jueves 188 municipios extremeños estarán en riesgo extremo de incendio, una cifra que refleja el alcance territorial de la amenaza y obliga a extremar las precauciones en buena parte de la región.

El salto entre ambas jornadas marca la evolución del episodio: del aviso naranja por altas temperaturas al escenario de máxima vigilancia forestal. La combinación de temperaturas muy elevadas, vegetación seca y condiciones favorables para la propagación del fuego convierte este tramo de la semana en uno de los más sensibles del verano.

El riesgo extremo afecta a municipios repartidos por las dos provincias y confirma que la amenaza no se concentra en un único punto del mapa, sino que se extiende por amplias zonas de Extremadura. La situación obliga a reforzar la prudencia en el medio natural y a evitar cualquier conducta que pueda provocar una ignición.

Recomendaciones del 112

Ante la alerta naranja por calor, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta refrigerados, evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas.

También se recomienda reducir la actividad física, permanecer en lugares ventilados o acondicionados y utilizar ropa ligera, holgada, de tejidos naturales y colores claros, además de sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, el 112 aconseja utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas durante el día, abrirlas por la noche para ventilar y mantener los alimentos en el frigorífico, vigilando siempre las medidas higiénicas de conservación.

Emergencias insiste además en la necesidad de prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando especialmente su grado de hidratación.

En caso de emergencia, se recomienda contactar telefónicamente con el 112.

Precaución también frente al fuego

El escenario previsto por el Infoex para el jueves obliga también a extremar la precaución frente al riesgo de incendios forestales. En jornadas de calor intenso y riesgo extremo, cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves, especialmente en zonas de campo, áreas forestales, cunetas, parcelas agrícolas o entornos próximos a vegetación seca.

La recomendación principal es evitar el uso de fuego o maquinaria que pueda generar chispas, no arrojar colillas ni residuos y avisar de inmediato al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

Extremadura entra así en una fase de especial vigilancia, con una primera jornada marcada por los 40 grados y una segunda en la que el mapa del Infoex sitúa a 188 municipios en riesgo extremo de incendio.

Fuente: El Periódico de Extremadura