La joya medieval extremeña que entra la lista de bienes protegidos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC) el Castillo de Villalba de los Barros, con la categoría de Zona Arqueológica. La fortaleza, también conocida como Castillo de la Vaguada, entra así en la lista de bienes protegidos de Extremadura por su valor histórico, arqueológico y patrimonial.

El castillo ya contaba con la consideración genérica de BIC, pero carecía de una delimitación específica y de un entorno de protección definido. El expediente ha permitido precisar la descripción del bien, sus pertenencias y accesorios, así como el espacio necesario para garantizar su adecuada conservación.

"Hemos aprobado la declaración del Castillo de Villalba de los Barros como Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica", ha señalado la consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano. Según ha explicado, esta declaración permite garantizar "su protección y la de todo su entorno, para que cualquier actuación futura sea compatible con la conservación de este valioso conjunto patrimonial".

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / Juntaex

La influencia de la Casa de Feria

El Castillo de la Vaguada constituye un importante enclave histórico y arqueológico, tanto por su relevancia histórica como por las singulares características de los elementos que lo integran. La fortaleza está considerada un testimonio destacado de la arquitectura señorial bajomedieval extremeña.

Su evolución histórica está íntimamente ligada al desarrollo político de la Casa de Feria y a la consolidación del poder nobiliario en la Baja Extremadura. La elección de Villalba de los Barros como cabecera inicial del incipiente estado de Feria pudo estar relacionada con la continuidad simbólica del señorío de los Enríquez, heredada por Gomes Suárez de Figueroa o, más probablemente, por su padre, el maestre de Santiago.

Al adquirir Villalba en 1395, el señor de Feria asumió también la herencia simbólica que representaba su castillo, aunque no tardó en someterlo a una reforma íntegra. Se desconoce el aspecto original de la fortaleza de los Enríquez, si bien se considera probable que siguiera, en líneas generales, el trazado del castillo actual.

El castillo de Villalba de los Barros. / Juntaex

Una fortaleza con origen islámico

El castillo se sitúa cerca del límite noreste del casco urbano consolidado de Villalba de los Barros, sobre una pequeña loma. Esa posición, marcada por sus condiciones estratégicas y naturales, lo convirtió en un enclave privilegiado y favoreció una ocupación continuada a lo largo de la historia.

Sus orígenes se remontan a la época islámica. Aunque existen datos de una primera ocupación durante las primeras taifas, fue en época almohade cuando se levantó una primera fortificación defensiva. De aquella etapa aún se conservan en el interior del castillo restos de tapial apoyado sobre un zócalo de mampostería. Por ello, sus orígenes se sitúan en el siglo XII.

La fortaleza pudo funcionar como un pequeño espacio defensivo en el que la población del entorno, dispersa en pequeñas alquerías, buscaría refugio ante el aumento de las razias cristianas durante los siglos XII y XIII. Posteriormente, el conjunto fue transformado de manera notable durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna.

La fortificación se construyó principalmente con mampostería, aunque la reestructuración llevada a cabo a comienzos del siglo XVI incorporó de forma recurrente el ladrillo. Este material se empleó especialmente en vanos, bóvedas y pilares centrales.

El Castillo de la Vaguada, en Villalba de los Barros, pasa ser bien de interés cultural. / Juntaex

La joya ornamental del castillo

El espacio interior del Castillo de Villalba de los Barros se organiza en torno a un angosto patio central, del que solo se conservan los cuatro machones esquineros que sostendrían la galería de dos alturas que cerraba dicho patio. En el centro se ubica la embocadura de un aljibe de planta cuadrada y una sola nave.

Las estancias se distribuían alrededor del patio central, mediante salas alargadas paralelas a las crujías de la galería y a los muros perimetrales de la fortaleza. También destaca la torre del homenaje, que ha necesitado trabajos de consolidación.

Sin embargo, uno de los elementos más singulares del conjunto son los fragmentos de bandas pictóricas que aún se conservan en algunas zonas del piso superior del patio y que se extienden hasta las cámaras altas de las torres esquineras. Estos restos ornamentales están considerados una de las grandes joyas del arruinado castillo.

El conjunto de sus elementos permite una lectura secuencial de la historia de este espacio desde la Baja Edad Media y refuerza el valor patrimonial de una fortaleza clave para comprender la arquitectura defensiva y señorial de Extremadura.

Restauraciones desde 1989

La Junta de Extremadura promovió en 1989 una primera fase de consolidación y restauración del castillo. Estos trabajos continuaron en 1994 con la consolidación de toda la muralla perimetral. En aquellas intervenciones se reconstruyeron los elementos más claros en su definición, lo que permitió aproximarse a su estado primitivo.

Posteriormente, en 2010, se llevó a cabo la adecuación y recuperación del entorno del castillo, así como la instalación de su iluminación exterior.

Manzano ha defendido que la protección del patrimonio tiene también una dimensión social, turística y económica. "Proteger nuestro patrimonio es mucho más que conservar monumentos, es reforzar nuestra identidad, es impulsar el turismo cultural, es generar oportunidades en nuestros municipios, es transmitir a las próximas generaciones la importancia que tiene todo ese legado que hemos recibido", ha afirmado.

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"Cuidar de nuestra historia también, sin duda, es construir el futuro de nuestra comunidad autónoma, es construir el futuro de nuestra región", ha concluido la portavoz de la Junta. Con su declaración como Bien de Interés Cultural, la Junta refuerza ahora la protección de uno de los enclaves históricos más singulares de Villalba de los Barros y de la Baja Extremadura.

Fuente: El Periódico de Extremadura