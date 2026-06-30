La Junta impulsará los planes LGTBI en las empresas y defiende que son una obligación legal

La Junta de Extremadura ha reafirmado este martes su compromiso con el desarrollo de la Ley LGTBI regional y ha asegurado que fomentará, dentro de sus competencias, que las empresas extremeñas de más de 50 trabajadores cumplan con la obligación de contar con planes y medidas para prevenir el acoso y la discriminación hacia las personas LGTBIQ+. La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha defendido que estos protocolos forman parte de la legalidad vigente y deben contribuir a garantizar entornos laborales seguros, en un contexto en el que Vox ha planteado recientemente la derogación de los planes LGTBI dentro de su programa de desregulación.

Sánchez Vera ha realizado estas declaraciones en Mérida, durante el pleno del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, donde ha subrayado el “compromiso firme” del Gobierno de María Guardiola con el colectivo. La responsable autonómica ha defendido que los derechos de las personas LGTBIQ+ “no son patrimonio ideológico de ninguna fuerza política”, sino derechos humanos que deben protegerse desde una “responsabilidad compartida”.

La secretaria general ha insistido en la necesidad de mantener el diálogo con las entidades, reforzar la prevención y garantizar la atención a las víctimas para avanzar hacia una Extremadura “más libre, más igualitaria” y libre de cualquier forma de violencia o discriminación. El pleno ha servido para analizar la situación del colectivo en la región y el cumplimiento de la normativa autonómica.

Planes en las empresas

Ara Sánchez se ha referido de forma expresa a la obligación que tienen las empresas de más de 50 trabajadores de contar con medidas y protocolos contra el acoso y la discriminación LGTBIQ+. La secretaria general ha recordado que la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI establece esta obligación en su artículo 15.

Según ha señalado, estos planes deben estar encaminados a evitar “el odio, el acoso, cualquier tipo de ataque o discriminación” contra las personas LGTBIQ+ en el ámbito laboral. “Es una obligación que tienen las empresas”, ha defendido Sánchez Vera, que también ha apuntado al papel de la Inspección de Trabajo para impulsar que las compañías cumplan con la legalidad vigente.

La responsable autonómica de Igualdad ha asegurado que la Junta hará “todo lo que esté dentro del ámbito de sus competencias” para favorecer ese cumplimiento en Extremadura. También ha destacado la “excelente colaboración” que mantiene el Ejecutivo regional con las entidades LGTBIQ+ que trabajan en la comunidad.

“No es un órgano decorativo”

El pleno del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género ha servido para analizar la situación actual del colectivo en Extremadura y abordar los principales problemas y necesidades que afectan a las personas LGTBIQ+.

Este órgano está formado por representantes de distintas consejerías de la Junta de Extremadura, la Fempex, las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, entidades LGTBI de reconocida trayectoria, sindicatos y la Universidad de Extremadura, entre otros.

Durante la sesión, según la Junta, varias entidades han agradecido el trabajo realizado por el Ejecutivo regional en materia LGTBI y han valorado positivamente que Extremadura esté entre las comunidades autónomas que desarrolla más políticas públicas en este ámbito.

Sánchez Vera ha valorado la continuidad del Observatorio porque “en política pocas cosas tienen tanto valor como la continuidad de los compromisos”. Además, ha afirmado que la celebración de una nueva sesión plenaria demuestra que este órgano “no es un elemento decorativo”, sino una herramienta que refleja el “compromiso político firme” del Gobierno regional con la comunidad LGTBIQ+.

Discriminación y víctimas

La secretaria general de Igualdad ha señalado que las cifras de discriminación contra personas LGTBIQ+ en Extremadura se abordarían durante el pleno, aunque ha avanzado que son “similares” a las del año anterior.

En este punto, Sánchez Vera ha insistido en la importancia de generar confianza para que las víctimas denuncien y conozcan la red de recursos disponible en la comunidad. Ha destacado especialmente las oficinas de atención frente a los delitos de odio, donde, según ha indicado, hay profesionales preparados para ayudar, orientar y acompañar a quienes sufren este tipo de situaciones.

“Creo que las campañas al final funcionan”, ha señalado la responsable autonómica, que ha defendido la necesidad de seguir trabajando para prevenir, educar, sensibilizar y, sobre todo, atender y ayudar a la recuperación integral de las víctimas.

La secretaria general ha concluido que el objetivo debe ser avanzar hacia una Extremadura “libre de cualquier forma de violencia o de discriminación”, en la que cualquier persona pueda vivir “con seguridad, con dignidad y sin miedo”.

Fuente: El Periódico de Extremadura