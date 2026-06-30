Manzano rebaja las advertencias de Abascal al PP: "El acuerdo se está cumpliendo en Extremadura"

La Junta de Extremadura ha evitado este martes alimentar la tensión abierta por Vox en torno a sus acuerdos de gobierno con el PP. La consejera portavoz, Elena Manzano, enfría las declaraciones de Santiago Abascal, que este sábado habló de la posibilidad de volver a romper los gobiernos de coalición autonómicos si no se cumplen los compromisos alcanzados. "En Extremadura ese acuerdo se está cumpliendo porque es beneficioso para los ciudadanos", ha afirmado Manzano.

A preguntas de los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, Manzano ha asegurado que el Ejecutivo regional "no tiene tiempo" de realizar valoraciones de ese tipo porque está centrado "en lo importante": la inminente aprobación de los presupuestos de 2026.

El mandato de las urnas

Según Manzano, el PP tiene además "muy claro" el mandato de las urnas, que el pasado diciembre decidieron por "más de un 43,2% de los votos que María Guardiola liderase el crecimiento económico de la región, garantizase unos servicios públicos de calidad y centrase su acción en la gestión".

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Fuera del orden del día, Manzano también se ha referido a la actualización del reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas aprobada este lunes por el Consejo de Ministros. A Extremadura le corresponderían 364 plazas, frente a las 344 del año anterior, lo que supondría 20 plazas más a pesar de que la Junta defiende que con los 104 menores acogidos actualmente, el sistema está ya "al límite".

A la espera de comunicación oficial

La portavoz ha evitado valorar las nuevas cifras hasta que la Junta reciba la comunicación oficial del Gobierno central con todos los detalles. "Nosotros estamos a la espera de esa comunicación oficial, de recibir los pormenores de ese dato", ha señalado.

Manzano ha asegurado que el Ejecutivo autonómico actuará como lo ha hecho hasta ahora, "con máxima responsabilidad, máxima responsabilidad y máximo rigor", para atender las necesidades de estos menores y conocer los límites reales de la capacidad de acogida de la región.

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La Junta, ha añadido, realizará su valoración cuando disponga de la información completa y sepa en qué número queda finalmente la asignación para Extremadura. "Permíteme que aquí apele a esa responsabilidad que nuestro Gobierno siempre quiere tener", ha concluido.

Fuente: El Periódico de Extremadura