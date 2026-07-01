244 plazas de apoyo educativo en Extremadura: programas, fechas y a quién van dirigidas

La Consejería de Educación y Formación Profesional y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Personal Docente han negociado las instrucciones que regularán los programas de bienestar emocional, inclusión y mejora del éxito educativo de la Junta de Extremadura.

El paquete incluye el Programa de Bienestar Emocional y Protección en el ámbito educativo, el Programa INCLUYE de Educación Inclusiva, la iniciativa Conecta-2 y los programas PROA+ y ORIENTA XXI. Todos tienen el objetivo de reforzar la atención al alumnado dentro de los centros extremeños, aunque cada uno se dirige a etapas, necesidades y perfiles profesionales distintos.

Los docentes podrán solicitar en julio los programas de Bienestar Emocional, INCLUYE, PROA+ y ORIENTA XXI. La excepción será Conecta-2, que se tramitará en septiembre por la propia naturaleza del programa. El director general de Personal Docente, David Moreno, ha explicado que "una vez comience el curso, el centro evalúa las necesidades que presenta su alumnado y solicita el programa. Una vez baremadas las solicitudes, se realiza la adjudicación de los docentes".

Moreno ha defendido que se trata de "programas estratégicos que aportan 244 nuevas plazas y que van a mejorar la inclusión y demuestran la apuesta del Gobierno de María Guardiola por la calidad educativa".

Bienestar emocional: siete orientadores más

El Programa de Bienestar Emocional y Protección en el ámbito educativo está pensado para apoyar la intervención educativa con alumnado, docentes y familias ante situaciones de riesgo relacionadas con el bienestar emocional, la salud mental y la convivencia escolar.

La iniciativa incorpora también una línea de formación para el profesorado, centrada en la detección precoz y la prevención, la promoción de factores protectores, los derechos y la protección de la infancia y la adolescencia, la convivencia, la resolución de conflictos y el abuso de las TIC, entre otros aspectos.

Mesa Sectorial de Personal Docente / Cedida

Este programa se dirige al alumnado de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico y Formación Profesional de Grado Medio. Cuenta con una financiación de 327.015 euros, destinada a reforzar los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Generales.

Ese refuerzo supondrá la incorporación de siete orientadores educativos, que se integrarán en los equipos de Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Badajoz, Mérida, Zafra y Villanueva de la Serena. Según Educación, la financiación prácticamente se duplica respecto al curso anterior y el número de orientadores pasa de cinco a siete.

INCLUYE: apoyo en Infantil y los primeros cursos de Primaria

El Programa de Cooperación Territorial INCLUYE de Educación Inclusiva se dirige al alumnado con necesidades educativas especiales en el contexto natural del aula ordinaria. Su finalidad es favorecer una escolarización exitosa, mejorar la identificación de este alumnado y eliminar barreras que puedan dificultar su aprendizaje. La propuesta también refuerza la atención a la diversidad mediante la detección y la intervención precoz.

INCLUYE está destinado al alumnado de segundo ciclo de Infantil y de primero y segundo de Primaria. En el curso 2026/2027 participarán 31 centros extremeños, seleccionados en función del número de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Para desarrollarlo, se contratarán docentes de apoyo especializado en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, así como profesionales de Orientación Educativa, a media jornada o jornada completa según corresponda. En total, el programa contará con 41 docentes y 8 orientadores, con una financiación de 1.318.204 euros.

Conecta-2: septiembre y foco en el abandono escolar

Conecta-2 es el único de los programas que se solicitará en septiembre. La razón es que los centros deberán evaluar primero las necesidades de su alumnado una vez iniciado el curso, antes de pedir su incorporación al programa. La Mesa Sectorial ha negociado la instrucción que regula los criterios de selección de centros y el funcionamiento de esta iniciativa, orientada a atender la diversidad y prevenir el abandono escolar temprano, especialmente entre colectivos vulnerables.

El programa trabaja mediante un modelo de codocencia, es decir, con más de un docente interviniendo en el aula como estrategia de inclusión. Se aplicará con estudiantes de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria, preferentemente en las materias con mayor carga horaria.

La Administración educativa dotará a los centros participantes con personal funcionario docente del cuerpo de maestros de la especialidad de Educación Primaria, preferentemente, o de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje cuando esté justificado. Conecta-2 contará con un presupuesto de más de 8 millones de euros para la contratación de 227 docentes.

PROA+: apoyo en centros con mayor complejidad

El programa PROA+ tiene como objetivo principal la atención especializada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Está dirigido especialmente a centros que afrontan una mayor complejidad educativa y busca garantizar el éxito escolar, la permanencia del alumnado y una respuesta más ajustada a sus necesidades.

Para el curso 2026/2027, la inversión prevista es de 3.937.147 euros. Con esa financiación se contratarán 154 profesionales, de los cuales 125 serán docentes y 29 profesores de Servicios a la Comunidad.

El programa se enmarca en las medidas de refuerzo educativo que tratan de compensar desigualdades dentro del sistema y apoyar a los centros donde las necesidades de acompañamiento, orientación y seguimiento del alumnado son mayores.

ORIENTA XXI: más orientación en Infantil y Primaria

El Plan ORIENTA XXI es una iniciativa impulsada por la Consejería de Educación y Formación Profesional para avanzar hacia un modelo de escuela inclusiva en los centros de Educación Infantil y Primaria.

El presupuesto para este año escolar supera los 1,4 millones de euros y permitirá contratar a 34 orientadores. Su papel estará vinculado a la mejora de la orientación educativa en las primeras etapas, donde la detección temprana de dificultades puede resultar clave para ajustar los apoyos.

Fuente: El Periódico de Extremadura