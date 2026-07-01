El Censyra saca a la venta 24 lotes de ganado bovino y caprino de razas autóctonas extremeñas

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la convocatoria para la enajenación directa de ganado bovino y caprino procedente del Centro de Selección y Reproducción Animal, Censyra, de Badajoz. La oferta incluye animales de las razas autóctonas Blanca Cacereña y caprina Retinta, distribuidos en 24 lotes detallados en el anuncio oficial, dentro de un procedimiento regulado por el Decreto 31/1997, que ordena la enajenación de producciones agrarias de las explotaciones de la Junta de Extremadura.

Ofertas

La adjudicación se realizará mediante la presentación de ofertas económicas, que serán valoradas de forma individual por cada lote. Cada lote se asignará a la propuesta económica más alta entre las solicitudes admitidas, según recoge la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Extremadura.

Podrán participar en este procedimiento las personas interesadas que dispongan de una explotación ganadera inscrita en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, REGA. Las solicitudes y las ofertas económicas deberán presentarse de forma telemática antes del 24 de julio de 2026, a través del correo electrónico subastas.censyra@juntaex.es.

Inspección

Durante el periodo de presentación de ofertas, los ganaderos interesados podrán solicitar la inspección previa de los animales incluidos en los lotes. La apertura pública de las ofertas tendrá lugar el 28 de julio de 2026, a las 10.00 horas, en las instalaciones del Censyra de Badajoz, donde se desarrollará el acto previsto en la convocatoria.

Los adjudicatarios deberán formalizar el pago antes del 2 de agosto y retirar los animales los días 3 y 4 de agosto. La retirada del ganado tendrá que realizarse cumpliendo los requisitos sanitarios establecidos para este tipo de operaciones, una condición necesaria para completar el proceso de enajenación.

Razas autóctonas

La convocatoria incluye hembras de raza bovina Blanca Cacereña nacidas en 2024 y 2025, además de lotes de ganado caprino de raza Retinta nacidos en 2026. Los precios de salida oscilan entre los 600 y los 900 euros por lote, en función de la categoría y la edad de los animales ofertados.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura mantiene una línea de trabajo orientada a la conservación y difusión de razas vinculadas al territorio. La venta de estos lotes contribuye al impulso de razas autóctonas y a la mejora genética del sector ganadero regional, uno de los objetivos asociados a la actividad del Censyra de Badajoz.