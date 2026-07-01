Los colegios de Extremadura tendrán 328 aulas matinales y más de 230 comedores el próximo curso

La Junta de Extremadura abrirá el próximo curso 11 nuevas aulas matinales en centros educativos de la región, hasta alcanzar un total de 328 aulas matinales. Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, durante una visita al colegio Batalla de Pavía, en Torrejoncillo, uno de los centros que contará con este servicio.

Valencia ha enmarcado la medida dentro de la apuesta por la conciliación de las familias extremeñas y, según los datos trasladados por Educación, la inversión prevista para este programa supera el millón de euros. El colegio Batalla de Pavía en Torrejoncillo incorporará además uno de los seis nuevos comedores escolares que se abrirán en Extremadura el próximo curso. La consejera ha destacado que estos servicios, al igual que las aulas matinales, son "básicos" para garantizar la conciliación.

Seis nuevos comedores escolares

La región contará con más de 230 comedores escolares, con una inversión prevista de casi 13 millones de euros. La consejera ha defendido que el objetivo es asegurar que ningún alumno que solicite plaza en el comedor se quede sin ella.

Sandra Valencia, durante su visita al colegio Batalla de Pavía de Torrejoncillo. / Cedida

Educación sostiene que actualmente hay 3.000 alumnos más que en 2023 utilizando el comedor escolar. Valencia ha subrayado que el Ejecutivo regional ha incrementado el número de comedores, los usuarios y la gratuidad del servicio.

Críticas al PSOE

Durante la visita, Sandra Valencia ha cargado contra el PSOE al referirse al debate sobre la gratuidad de los comedores escolares. "Más comedores, más usuarios y sobre todo más gratuidad en esos comedores, desmontando la mentira socialista de los comedores universales que nunca existieron", ha afirmado la titular de Educación y Formación Profesional.

La visita de la consejera al colegio Batalla de Pavía ha servido también para anunciar que el centro iniciará próximamente obras de eficiencia energética. La actuación permitirá climatizar el colegio, una mejora relevante en un municipio cacereño donde las altas temperaturas condicionan buena parte del calendario escolar.

Fuente: El Periódico de Extremadura