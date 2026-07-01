Salu pública
El cribado del cáncer de mama llegará en julio a 25 localidades extremeñas: listado completo
El SES cita a más de 9.700 mujeres para realizarse mamografías dentro del programa de detección precoz, tanto en unidades móviles como en centros especializados
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 9.700 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de julio dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, una iniciativa que combina la atención en centros especializados con el desplazamiento de unidades móviles por distintos puntos de Extremadura.
La parte más visible del dispositivo estará en la carretera. Las tres unidades móviles del programa recorrerán durante julio 25 poblaciones extremeñas para facilitar la realización de las pruebas a mujeres que residen en municipios más pequeños. En total, más de 4.800 usuarias están citadas para someterse a la mamografía en estas unidades.
Los municipios
El recorrido comenzará este miércoles, 1 de julio, en Berlanga, en la provincia de Badajoz, y en Torreorgaz, en la de Cáceres. A partir de ahí, las unidades móviles continuarán por Llerena, Valdetorres, Manchita, Oliva de Mérida, Llera, Valencia de las Torres, Higuera de Llerena, Usagre, Villagarcía de la Torre, Ahillones, Trasierra, Fuente del Arco, Puebla del Maestre, Torrequemada, Torremocha, Valdefuentes, Albalá, Torre de Santa María, Zarza de Montánchez, Sierra de Fuentes, Acehuche, Ceclavín y Zarza la Mayor.
Además, también han sido citadas usuarias de otras tres pequeñas localidades, que deberán desplazarse a alguno de los municipios incluidos en la ruta para realizarse la prueba en las unidades móviles. Es el caso de mujeres residentes en Benquerencia, Casas de Reina y Reina.
Pruebas en los hospitales
El resto de las mujeres citadas, casi 4.900 usuarias, serán atendidas en los centros de Atención Especializada del SES, principalmente en las localidades más pobladas de la comunidad.
Por áreas, el programa atenderá en julio a 1.200 mujeres en Badajoz, 1.152 en Cáceres, 624 en Don Benito, 612 en Mérida, 450 en Plasencia, 350 en Almendralejo, 200 en Navalmoral de la Mata, 158 en Coria, 113 en Zafra y 33 en Talarrubias.
El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura se desarrolla desde 1998 y está dirigido a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región. También incluye a mujeres de 40 a 46 años cuando tienen antecedentes de cáncer de mama en primer grado.
La detección precoz continúa siendo una herramienta clave para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, de ahí la importancia de acudir a la cita cuando se recibe la convocatoria del SES.
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