Extremadura refuerza el seguro agrario de la cereza para proteger un cultivo clave en el norte de la región

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha mantenido una reunión con el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, para establecer una hoja de ruta conjunta destinada a reforzar el sistema de seguros agrarios en Extremadura. El encuentro ha servido para avanzar en la mejora técnica de las distintas líneas de aseguramiento y adaptar las coberturas a la realidad de las explotaciones extremeñas, en un contexto marcado por la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos adversos.

Cereza

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido la mejora del seguro agrario de la cereza, considerado prioritario por la Consejería y Agroseguro por el peso económico y social de este cultivo en el norte de Extremadura. Ambas partes han acordado trabajar de forma coordinada para incrementar la contratación de estas pólizas, que actualmente se sitúa en torno al 10%, mediante una revisión técnica de las coberturas y una mayor adaptación a las necesidades del sector.

Cerezas dañadas por las lluvias registradas en mayo. / EL PERIÓDICO

La Consejería y Agroseguro también han revisado otras líneas de aseguramiento relevantes para la comunidad autónoma, como el seguro de explotaciones frutícolas, el de hortalizas, el de cultivos herbáceos extensivos y los seguros pecuarios. Estas líneas, junto a otras modalidades agrícolas con elevada implantación en Extremadura, forman parte del sistema de protección que busca dar estabilidad a las explotaciones ante daños climáticos o incidencias productivas.

Subvenciones

El consejero Juan José García ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura de mantener y reforzar las subvenciones destinadas a la contratación de seguros agrarios. García ha subrayado que este apoyo económico debe ir acompañado de una mejora técnica permanente de las distintas líneas de aseguramiento para que las pólizas respondan mejor a las necesidades reales del campo extremeño.

Además, las partes han acordado intensificar la colaboración técnica y el intercambio de información con organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y productores. El objetivo es mejorar la transparencia, fortalecer la interlocución con el sector y disponer de un conocimiento actualizado sobre las necesidades de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región.

Protección

La Consejería de Agricultura considera que el sistema de seguros agrarios es una herramienta esencial para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones. La Junta continuará trabajando junto a Agroseguro, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, y el conjunto del sector para seguir fortaleciendo un modelo clave frente a los fenómenos meteorológicos adversos.

Durante el encuentro se ha realizado un análisis detallado de la situación actual del aseguramiento agrario en Extremadura. En 2025 se contrataron 28.336 pólizas, con un volumen de primas de 64 millones de euros y un capital asegurado de 1.258 millones, de los que el 80% corresponde a producciones agrícolas.

Cifras

Estos datos reflejan la importancia estratégica de los seguros agrarios para la estabilidad de las explotaciones extremeñas. El volumen de pólizas, primas y capital asegurado confirma el papel creciente de estas herramientas en la protección de agricultores y ganaderos ante riesgos climáticos y productivos.

En la reunión también han participado el secretario general de la Consejería, José María Guerrero, y los directores generales de Agricultura y Ganadería y de la PAC, Julio Rojas y Miguel Gutiérrez, respectivamente. Por parte de Agroseguro han estado presentes su director general, Sergio de Andrés, y la directora territorial, Jacinta Patiño, en un encuentro orientado a reforzar la colaboración institucional y técnica con el sector agrario extremeño.