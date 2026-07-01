Extremadura registra siete muertes atribuibles al calor en junio, antes de otra subida por encima de los 40 grados

Extremadura ha registrado en junio siete muertes atribuibles al calor, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III. La cifra llega en un contexto de altas temperaturas persistentes y cuando la comunidad se prepara para afrontar nuevas jornadas con máximas por encima de los 40 grados.

A nivel nacional, el MoMo estima 1.031 fallecimientos atribuibles al calor en junio, un 153% más que los 407 contabilizados en el mismo mes del año pasado. Se trata del peor dato para un mes de junio desde que este sistema comenzó a funcionar en 2015. Las cifras más cercanas se registraron en junio de 2022 y 2017, con 828 y 1.000 defunciones atribuibles al calor, respectivamente.

Desde que el sistema se activó el pasado 13 de mayo, junto al Plan Calor impulsado por el Ministerio de Sanidad, se estima que en España se han producido 1.153 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, frente a los 415 del mismo periodo de 2025.

ZML

La mayoría de las muertes se concentró en los últimos días de junio. El día 25 fue el de mayor impacto, con 120 fallecimientos estimados. Por perfil, 405 de las personas fallecidas fueron hombres y 624 mujeres. La inmensa mayoría, 1.022, tenía más de 65 años y, de ellas, 720 superaban los 85.

Por comunidades autónomas, Cataluña registró el mayor número de muertes atribuibles al calor en junio, con 218, seguida de País Vasco, con 147; Castilla y León, con 96; Comunidad de Madrid, con 92; Galicia, con 88; Andalucía, con 72; Comunidad Valenciana, con 62; Navarra, con 53; Asturias, con 51; Cantabria, con 49; Aragón, con 45; Castilla-La Mancha, con 31; La Rioja, con 13; Extremadura, con 7; y Murcia, con 3. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla no notificaron fallecimientos por esta causa en el sistema.

Otra subida térmica

La situación meteorológica seguirá marcada por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que casi toda España afronte en los próximos días otro episodio de temperaturas muy altas, con máximas que podrían superar los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Este miércoles, inicio de julio, las temperaturas más elevadas se esperan en el suroeste y el centro peninsular. Badajoz se situará a la cabeza, con 42 grados, seguida de Cáceres, con 40 grados. También se alcanzarán valores muy altos en otras capitales como Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla y Toledo, con 39 grados.

El jueves aumenta la incertidumbre, aunque Aemet no prevé grandes variaciones. En principio, las temperaturas podrían subir en el tercio norte y bajar ligeramente en la zona centro y en las regiones mediterráneas.

Será a partir del viernes cuando probablemente se inicie un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar durante los días siguientes. Ese repunte daría lugar a otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas, en la mayor parte del país.

Para esa jornada, Aemet prevé de nuevo valores muy elevados en el interior y el suroeste peninsular. Badajoz volvería a ser una de las capitales más cálidas, con 42 grados, mientras que Cáceres podría alcanzar los 39 grados. Córdoba y Sevilla llegarían a 40 grados, y Jaén, Ciudad Real, Ourense y Toledo se moverían también entre los valores más altos del país.

Agencia ATLAS / Foto: EP

Recomendaciones ante el calor

Ante este escenario, el 112 Extremadura recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta refrigerados, y evitar comidas copiosas y bebidas alcohólicas.

También aconseja reducir la actividad física, permanecer en lugares ventilados o acondicionados y utilizar ropa ligera, holgada, de tejidos naturales y colores claros, además de sombrero, gafas de sol y protección solar.

En casa, se recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas durante el día, abrirlas por la noche para ventilar y mantener los alimentos en el frigorífico, vigilando siempre las medidas higiénicas de conservación.

Emergencias insiste especialmente en prestar atención a menores, personas mayores y población vulnerable, vigilando su hidratación y evitando que permanezcan expuestos a temperaturas elevadas durante las horas de mayor calor. En caso de emergencia, se recomienda llamar al 112.

Fuente: El Periódico de Extremadura