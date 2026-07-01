Las playas de interior extremeñas, a examen: buena sombra y limpieza, pero problemas en los accesos

Extremadura es la comunidad con más banderas azules en playas de interior de España. En una región sin costa, estos espacios se han consolidado como una alternativa habitual para pasar el día, especialmente en embalses y zonas fluviales. En este contexto, la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) ha elaborado un informe en el que destaca los servicios que ofrecen estos espacios a los bañistas y la presencia de entornos acondicionados, sombra, papeleras, merenderos y, en muchos casos, bares o chiringuitos.

UCEx considera que la comodidad de los usuarios está "garantizada" en la mayoría de enclaves visitados. Sin embargo, la organización también apunta deberes para las administraciones que gestionan estos espacios. El principal tiene que ver con la señalización de los accesos, una cuestión que, según el informe, sigue siendo mejorable en varias playas de interior.

El informe cita expresamente los casos de Proserpina, en Mérida; Entrerríos, en Villanueva de la Serena; y Costalegre, en Campanario. Según la organización, en estos tres puntos no queda claro "cómo llegar desde la carretera". "Sin duda, algo que mejorar", puntualiza el informe.

Playas pegadas al pueblo y otras con más rodeo

El estudio distingue entre zonas de baño muy integradas en los municipios y otras más alejadas. Alange y Peloche aparecen como ejemplos de playas prácticamente unidas a los núcleos urbanos, lo que permite a los vecinos ir caminando y facilita a los visitantes completar la jornada en bares y restaurantes del entorno.

En el extremo contrario están algunos enclaves donde el acceso exige más previsión, como en La Dehesa, en Cheles, a la que se llega por una pista de varios kilómetros. Aunque ha sido arreglada recientemente, UCEx señala que presenta un "firme desigual".

También figura Cancho del Fresno, cerca de Cañamero. Para llegar hay que rodear buena parte del pantano por un camino que "puede poner en apuros a visitantes poco informados". La advertencia no cuestiona el atractivo del lugar, pero sí la necesidad de mejorar la información previa y las indicaciones sobre el terreno.

Limpieza casi impecable, salvo excepciones

La limpieza es uno de los apartados mejor valorados. UCEx destaca que la "inmensa mayoría" de las zonas visitadas están "impecables". Además, todas cuentan con papeleras y contenedores suficientes para depositar residuos.

La excepción más llamativa vuelve a estar en Cancho del Fresno. Allí, quizá por su lejanía a cualquier población, la organización asegura haber encontrado basura acumulada en las papeleras y aseos portátiles cuyo mantenimiento y limpieza "dejaban mucho que desear".

Sombra, merenderos y chiringuitos

En comodidad, las playas de interior extremeñas salen bien paradas. Casi todas están acondicionadas con zonas de césped o arena, aunque también hay espacios de hormigón o cemento. Todas las analizadas cuentan con merenderos y muchas disponen de chiringuitos o bares.

La mayoría tiene aseos públicos, aunque en algunos casos los únicos disponibles son los de los establecimientos hosteleros. En todos los espacios visitados hay zonas de sombra, ya sea natural o instalada por los responsables de mantenimiento.

El informe también destaca avances en accesibilidad, con rampas, esterillas o pasarelas hasta el agua, aparcamientos reservados e incluso columpios adaptados para personas con movilidad reducida.

Sin mascotas y con ocio acuático

El acceso con animales es otro de los aspectos claros del informe: en ninguna de las playas visitadas está permitida la entrada de mascotas. UCEx recuerda que la Ley de Bienestar Animal deja en manos de los ayuntamientos la decisión final sobre el acceso de animales a estos espacios, y en todos los casos analizados se ha optado por prohibirlo.

Las actividades acuáticas ganan presncia en buena parte de las zonas visitadas, en las que hay alquiler de canoas, hidropedales, motos acuáticas o paddle surf.

El resultado es una red de playas de interior que funciona y que, en general, está bien preparada para el verano. Pero el informe deja un aviso sencillo para las administraciones responsables: una buena zona de baño empieza antes de llegar al agua.