Salas de lactancia, bolsa de horas y más teletrabajo para funcionarios en el primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura.

Quince años después, la Junta de Extremadura contará por primera vez con un plan de igualdad propio. La presidenta María Guardiola ha presentado este miércoles el I Plan de Igualdad de la Administración autonómica, un documento que afectará a unos 63.000 empleados públicos y que incorpora 89 medidas para avanzar en conciliación, corresponsabilidad, promoción profesional, prevención del acoso y protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género.

"Hoy es un día importante", ha destacado Guardiola en rueda de prensa, tras reconocer que el documento "llega tarde". Según la jefa del Ejecutivo, es "poco comprensible" que desde que en 2011 se aprobara la Ley de Igualdad de Extremadura no se haya elaborado un plan de este tipo, y "menos comprensible aún" que la propia Administración exija a las empresas de más de 50 trabajadores contar con este documento mientras no disponía de uno propio para reconocer el derecho de sus empleados "a desarrollar su carrera profesional en condiciones de igualdad".

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en rueda de prensa en Mérida. / Juntaex

Respaldo sindical

El plan ha sido aprobado en la Mesa General de Negociación con el respaldo de CSIF, UGT y CCOO y se aplicará tanto a la Administración de la Junta como a sus organismos públicos vinculados o dependientes. Entre las medidas más llamativas figuran la habilitación de salas de lactancia en los centros de trabajo, la creación de una bolsa de horas recuperables para cuidados, el impulso del teletrabajo en determinados supuestos familiares y personales, el derecho a la desconexión digital y permisos para tutorías escolares o consultas médicas de familiares.

El documento parte de una paradoja interna en la propia Administración regional. Más del 70% de la plantilla de la Junta son mujeres, pero la presencia femenina no se reparte de la misma forma en todos los niveles. Según ha explicado Guardiola, hay más mujeres en puestos laborales y categorías inferiores, mientras que los hombres mantienen mayor presencia en puestos de funcionariado, categorías superiores y responsabilidades directivas.

Conciliación y promoción profesional

Uno de los objetivos del plan es evitar que la maternidad, los cuidados o las responsabilidades familiares penalicen la carrera profesional de las mujeres. Para ello se prevé garantizar que ninguna trabajadora quede excluida de procesos de promoción interna por circunstancias temporales como el embarazo, el parto o la maternidad.

El plan también incorpora programas de formación en habilidades directivas para favorecer la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, especialmente en aquellos departamentos donde su participación sigue siendo minoritaria. La Junta plantea así una batería de medidas para corregir desequilibrios internos y facilitar que el acceso a puestos de responsabilidad se produzca en condiciones de igualdad.

En materia de conciliación, el documento incluye bolsas de horas para cuidados, teletrabajo por necesidades familiares, permisos para asistir a tutorías escolares o acompañar a familiares a consultas médicas y medidas para que las reuniones se celebren dentro del horario laboral. También se contempla la desconexión digital, con el objetivo de limitar comunicaciones o requerimientos profesionales fuera de la jornada.

Violencia de género y acoso

El plan presta especial atención a las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Guardiola ha avanzado que la Junta trabaja en un protocolo interno específico para garantizar acompañamiento institucional en el entorno laboral, facilitar el acceso al teletrabajo protector y reconocer permisos retribuidos en estos casos.

Además, se reforzará la formación del personal en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo para asegurar una respuesta inmediata y efectiva. El objetivo, según la Junta, es integrar la perspectiva de género en la organización interna de la Administración y generar entornos laborales más seguros.

Guardiola ha defendido que se trata de un plan "ambicioso pero realista" y ha admitido que "llega tarde". La presidenta ha recordado que Extremadura cuenta con una Ley de Igualdad desde 2011 y ha considerado poco comprensible que la propia Administración exigiera planes de igualdad a empresas de más de 50 trabajadores sin contar hasta ahora con uno propio.

Presentación del Primer Plan de Igualdad de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Los sindicatos celebran el acuerdo

Las organizaciones sindicales han valorado el acuerdo alcanzado tras meses de negociación. CSIF ha destacado que se trata de una reivindicación mantenida durante años y ha subrayado el espíritu negociador de la Administración y de los sindicatos. UGT ha señalado que la igualdad no consiste solo en que haya muchas mujeres trabajando en una organización, sino en que ninguna encuentre más obstáculos que un hombre para desarrollar su carrera.

CCOO también ha puesto en valor el plan, aunque ha advertido de que su aprobación debe ser solo el punto de partida. La organización sindical ha reclamado que las medidas cuenten con presupuesto suficiente para poder ejecutarse y ha recordado que la Administración pública extremeña "tiene cara de mujer", pero los puestos de mando y poder siguen ocupados en mayor medida por hombres.

Fuente: El Periódico de Extremadura