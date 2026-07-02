Noche de máximas en Extremadura y aviso naranja con temperaturas que rozarán los 42 grados

Extremadura ha registrado en la medianoche del miércoles al jueves tres de las diez temperaturas más altas de toda España. Mérida encabeza el listado nacional, donde el mercurio ha alcanzado los 33,4 grados centígrados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La sigue Albuquerque, donde se han anotado 32,9 ºC, y el municipio de Almendralejo con 32,3 ºC, ambos en la provincia de Badajoz.

Para este jueves en Extremadura se prevé un cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas y temperaturas elevadas que rondan los 40 grados en toda la región. En la mitad norte, las temperaturas estarán en un ligero descenso, en el caso de las máximas, mientras que en la mitad sur las mínimas subirán y las máximas variarán muy poco. El viento soplará del noreste y norte, flojo o moderado.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este jueves desde las 13:00 hasta las 21:00 horas la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y La Serena, sur de la provincia de Badajoz, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez. La Aemet detalla que las temperaturas superarán los 40 grados centígrados. Los termómetros marcarán entre 26 y 42 grados centígrados en Badajoz y Mérida, entre 24 y 39 en Cáceres, y entre 20 y 39 en Plasencia.

Los consejos

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantenga en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos refrigerados; evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En las casas, se recomienda utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. También prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y, en caso de urgencia, ponerse en contacto con el 112.

A nivel nacional

Extremadura y Andalucía, con niveles de hasta 40 ºC en el litoral de Huelva, se encuentran un día más en nivel naranja por las altas temperaturas. Fuente Palmera, en Córdoba, es el segundo municipio español con la temperatura más alta, con 33,2 ºC. Durante el día, podrán superarse los 42 grados en puntos de Jaén, como el valle del Guadalquivir, y en la campiña sevillana y cordobesa.

Con ellas, son ocho las comunidades autónomas que están bajo aviso por el calor. En nivel amarillo se encuentran Aragón, ambas Castillas, Cataluña, Galicia y Madrid donde se superaran los 36-39 ºC.

Asimismo, se suman al aviso amarillo Baleares y Cádiz, debido al temporal marítimo y vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Ampurdán, en Cataluña, con olas de hasta tres metros y el oeste de A Coruña, en Galicia, también están bajo este aviso por fenómenos costeros.

Fuente: El Periódico de Extremadura