Bronca en la Asamblea de Extremadura: PP y Vox reclaman elecciones generales a Pedro Sánchez

"De la A de Ábalos a la Z de Zapatero, la Enciclopedia Británica haría falta para enumerar tanta corrupción, tanto robo y tanto saqueo". El PP y Vox han hecho valer su mayoría parlamentaria en el pleno de este jueves para que la Asamblea de Extremadura reclame formalmente al gobierno de Pedro Sánchez la disolución anticipada de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones en España.

La propuesta, formulada por el PP, no tiene efectos vinculantes, pero sí mucha carga política. Ha sido un debate áspero, marcado por las acusaciones de corrupción al PSOE, las referencias a las causas judiciales de ámbito nacional y los reproches de la izquierda a PP y Vox por trasladar a Extremadura una estrategia diseñada desde Madrid. En ese clima, PP y PSOE se han enzarzado incluso en un baile de cifras sobre quién acumula más corrupción: los populares han hablado de 16 procesos judiciales abiertos en el entorno de Sánchez, mientras los socialistas han respondido con 900 imputados populares.

El rosario de la corrupción

"Este Gobierno tiene más condenados que presupuestos ha presentado", ha afirmado el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá. En la defensa de la iniciativa, ha sostenido que España vive una legislatura fallida y que el Ejecutivo central, sumido en "un rosario de casos de corrupción, no aguanta un solo escándalo más". También ha acusado al PSOE de Extremadura de haberse convertido en "el club de fans de Pedro Sánchez", con Álvaro Sánchez Cotrina incapaz de exigir "una sola responsabilidad" en Ferraz.

Los diputados del PP José Ángel Sánchez Juliá y Cristina Tortonda, del PP. / ASAMBLEAEX.ES

"El verdadero reto democrático es atajar la corrupción y no encubrirla", ha señalado Juliá tras reclamar "limpieza democrática en las urnas". "De Ábalos a Koldo, de Cerdán a Aldama, de Begoña Gómez a Zapatero. Otros esperan otro veredicto, nosotros queremos el veredicto de las urnas", ha insistido tras recordar que los socialistas tienen abiertos 16 procesos judiciales con 20 tipos diferentes de delitos.

"Degradación institucional"

El portavoz del PP ha considerado que llegados a este punto de "degradación institucional", hay que dar la palabra a los españoles convocando elecciones. "Se hace imprescindible recuperar la dignidad de las instituciones y acabar con este gobierno corrupto", ha insistido.

Vox ha respaldado la propuesta del PP elevando aún más el tono del debate. El diputado Ángel Pelayo Gordillo ha defendido que España debe ir a elecciones y acusa a Sánchez de no someterse a una cuestión de confianza porque sabe que la perdería.

Gordillo ha recordado que la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa fue defendida por José Luis Ábalos, el exministro ahora condenado que entonces apelaba a la "honradez política" y la "pérdida de legitimidad" por la corrupción. "Ni bulo ni fango; verdad, verdad y verdad como han demostrado los tribunales", ha aseverado Gordillo tras insistir en la necesidad de que España vaya a elecciones.

Los diputados Ángel Pelayo Gordillo e Inés Checa, de Vox. / ASAMBLEAEX.ES

La respuesta del PSOE

Desde la bancada socialista, la diputada Blanca Martín ha acusado al PP de utilizar la Asamblea para fabricar titulares políticos y ha recordado que si Alberto Núñez Feijóo quiere derribar al Gobierno, el camino constitucional es la moción de censura. "Activen el 113 de la Constitución española", ha instado Martín tras preguntar por qué el PP no registra esa iniciativa en el Congreso si realmente quiere desalojar a Sánchez de La Moncloa.

"El único partido condenado por corrupción es el PP, con 900 imputados y 100 en la cárcel condenados a 351 años. En el PSOE cuando hay un corrupto se le echa a la calle", ha clamado Martín ante las llamadas al orden del presidente de la Cámara.

En la misma línea, desde Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha acusado al PP de llevar al pleno una propuesta "enlatada" de Génova y ha defendido que el Gobierno de María Guardiola está cada vez más supeditado a la estrategia nacional de su partido. También ha cargado contra Vox, al que ha definido como una "estafa piramidal" sometida a las órdenes de Santiago Abascal.

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De Miguel ha reprochado a PP y Vox que utilicen la corrupción como arma arrojadiza mientras, a su juicio, arrastran también su propio historial de casos y contradicciones. "Vamos a ir a elecciones cuando toque o cuando el presidente del Gobierno las convoque, como dice la Constitución", ha defendido la portavoz de Unidas, que al igual que el PSOE, acusa a la derecha de no atreverse a presentar una moción de censura en el Congreso.

Fuente: El Periódico de Extremadura