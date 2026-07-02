Extremadura acatará la sentencia que debe hacer fijos a los interinos que han aprobado una oposición

La Junta de Extremadura acatará la sentencia que abre la puerta a hacer fijos a los interinos que hayan aprobado una oposición y que se encuentren en situación de abuso de temporalidad. Así lo ha defendido este jueves la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, durante el pleno de la Asamblea, en respuesta a una interpelación de Unidas por Extremadura sobre los procesos de estabilización del personal público y el cumplimiento de las últimas resoluciones judiciales.

Manzano ha asegurado que el Ejecutivo autonómico actuará con «pleno sometimiento a la ley y al derecho» y que cumplirá las sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de los tribunales nacionales. «Eso es lo que hemos hecho siempre y eso es lo que vamos a hacer sin duda aquí», ha afirmado la consejera.

El debate se centra en la situación de los trabajadores públicos que han encadenado contratos temporales durante años dentro de la Administración y que, según la interpretación de los tribunales, podrían pasar a ser fijos cuando hayan superado previamente un proceso selectivo.

La consejera ha resumido que las sentencias establecen que, cuando una persona supera una oposición y después es contratada en abuso de temporalidad sin obtener plaza porque otros aspirantes tuvieron mayor puntuación, «no resulta contrario a derecho» convertir esa relación contractual en fija.

Respuesta del Estado

Pese a comprometerse a cumplir la jurisprudencia, la Junta ha reclamado que sea el Estado quien marque una pauta común. Manzano ha señalado que esta cuestión afecta a todas las administraciones públicas y que, por tanto, debe abordarse de forma coordinada.

«Es necesario que actúe el Estado», ha defendido la consejera, que ha avanzado que el próximo 8 de julio las comunidades autónomas están convocadas en Santander a una comisión de coordinación de empleo público para tratar esta cuestión. La Junta espera que el Gobierno central fije «unas bases mínimas» para que después puedan aplicarse en Extremadura.

Manzano ha insistido en que el problema de la temporalidad no es nuevo y que se arrastra desde hace años por la falta de convocatorias suficientes y la concatenación de contratos temporales. En ese sentido, ha responsabilizado a anteriores gobiernos socialistas de no haber acometido a tiempo los procesos de estabilización.

Fechas e indemnizaciones

La interpelación ha sido defendida por el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi, que ha pedido a la Junta concreción sobre cómo piensa cumplir las sentencias, qué calendario maneja y qué impacto económico tendrá para la Administración.

Diputados de Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

El diputado ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cuestionado que los procesos de estabilización sean suficientes para reparar el abuso de temporalidad y ha defendido que la Junta debe dar una respuesta a los trabajadores afectados. Según Unidas, en el personal laboral de la Junta la temporalidad es del 32%.

Más de 9.000 estabilizados

La Junta ha respondido defendiendo los procesos ya realizados desde su llegada al Gobierno. Manzano ha cifrado en 9.186 los empleados públicos ya estabilizados: 2.458 en Administración general, 4.267 en el SES y 2.461 docentes no universitarios. La consejera también ha destacado que este año se han convocado 1.644 plazas, con exámenes ya realizados para alrededor del 40%, entre ellos agentes del medio natural, bomberos forestales, auxiliares de enfermería y cocineros.

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Manzano ha subrayado que el Ejecutivo regional seguirá trabajando para reducir la temporalidad y mejorar las condiciones de los empleados públicos. También ha defendido que la Junta ha destinado 400 millones de euros desde su llegada al Gobierno a medidas relacionadas con el empleo público, de los que 176 millones figuran en el presupuesto de 2026.

Fuente: El Periódico de Extremadura