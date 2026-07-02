9.600 migrantes piden su regularización en Extremadura, más del triple de los permisos previstos

Extremadura ha cerrado el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes con 9.634 solicitudes registradas, más del triple de los permisos que se preveía que pudieran concederse inicialmente en la comunidad. Cuando el procedimiento arrancó en abril, las estimaciones apuntaban a unas 3.000 regularizaciones en la región, aunque se calculaba que podrían presentarse alrededor de 4.500 solicitudes. El balance final eleva notablemente ese escenario y deja un volumen de peticiones muy superior al esperado.

El dato, facilitado este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, corresponde a solicitudes presentadas, no a expedientes ya resueltos favorablemente. El proceso comenzó el pasado 16 de abril y concluyó el 30 de junio, por lo que entra ahora en una fase clave de tramitación y resolución.

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Por provincias, Badajoz concentra 5.954 solicitudes, el 61,8% del total regional, mientras que Cáceres suma 3.680, el 38,2%. Además, en el conjunto de Extremadura se han asignado 2.841 citas dentro del dispositivo habilitado para este proceso.

El Ministerio también ha detallado el peso del Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX), una vía pensada para que entidades sociales, sindicatos y profesionales acreditados pudieran acompañar o representar a las personas solicitantes. Este canal ha alcanzado el 17,2% de las solicitudes en Badajoz y el 14,3% en Cáceres.

Más solicitudes que las previstas al inicio

La diferencia entre las previsiones iniciales y el balance final es uno de los principales datos de la regularización en Extremadura. En abril, la Fundación Ciudadanía Global, impulsora de la iniciativa legislativa popular que dio pie a esta medida, estimaba que en la región residían unas 69.500 personas nacidas en el extranjero y alrededor de 5.000 en situación irregular. Su previsión era que se presentaran unas 4.500 solicitudes y que finalmente se materializaran en torno a 3.000 regularizaciones.

El cierre del plazo deja ahora 9.634 peticiones, más del doble de las solicitudes previstas y más del triple de los permisos estimados inicialmente. El alcance definitivo dependerá de cuántos expedientes superen los requisitos establecidos por el Gobierno.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha valorado que los datos evidencian el "esfuerzo histórico" de las instituciones públicas y de la sociedad civil para que "nadie se quede fuera de este proceso" y avanzar hacia una sociedad de acogida "con derechos y obligaciones para todos".

Colombia, Marruecos y Venezuela, los principales orígenes

Los datos específicos de Extremadura muestran un perfil muy repartido por nacionalidades, aunque con un origen claramente destacado. Colombia concentra el 24,8% de las solicitudes presentadas en la comunidad, casi una de cada cuatro. Le siguen Marruecos, con el 13%; Venezuela, con el 12%; y Perú, con el 11%.

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También tienen un peso relevante Nicaragua, con el 9,5%; Honduras, con el 6,6%; Brasil, con el 3,9%; Senegal, con el 3,4%; Paraguay, con el 2,7%; y Pakistán, con el 2%. El resto de nacionalidades agrupa el 11,1% de las solicitudes.

La distribución extremeña confirma el peso de América Latina en el proceso, aunque también refleja la presencia de solicitantes procedentes del norte de África, África subsahariana y Asia.

Un perfil casi paritario y mayoritariamente joven

A diferencia del conjunto nacional, donde los hombres representan el 57% de las solicitudes, en Extremadura el reparto por sexo es prácticamente equilibrado. Los hombres suponen el 50,3% de las peticiones y las mujeres el 49,7%.

Por edades, el grupo más numeroso en la comunidad es el de 25 a 34 años, que representa el 28,1% de las solicitudes. Le siguen las personas de 35 a 44 años, con el 20,1%, y las de 16 a 24 años, con el 17,3%. En conjunto, casi seis de cada diez solicitantes en Extremadura tienen menos de 35 años.

El resto se distribuye entre los menores de 16 años, que suponen el 13,3%; el grupo de 45 a 54 años, con el 13,2%; las personas de 55 a 64 años, con el 5,5%; y los mayores de 65 años, que representan el 1,9%.

El proceso arrancó en abril con una red de atención presencial formada por cuatro oficinas de Correos y dos centros de la Seguridad Social. El Ministerio habilitó puntos en Badajoz, Cáceres y Mérida para atender con cita previa a quienes no pudieran realizar el trámite por vía telemática o necesitaran apoyo presencial. En Badajoz se habilitaron las oficinas de Correos del paseo de San Francisco y de la avenida Ricardo Carapeto, además del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de la calle Virgen de la Soledad. En Cáceres, los puntos fueron la oficina de Correos de la avenida de España, en el edificio Múltiples, y la Tesorería General de la Seguridad Social, también en la avenida de España. En Mérida, la atención se prestó en la oficina de Correos de la calle Marquesa de Pinares.

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Requisitos

Para acogerse a esta regularización extraordinaria, los solicitantes debían acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que habían permanecido de forma continuada al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. También era necesario no tener antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos.

La autorización inicial de residencia y trabajo tendrá una duración de un año y permitirá trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional. No autoriza, sin embargo, a establecerse ni a trabajar en otros países de la Unión Europea. El proceso incluye además la asignación de un número de la Seguridad Social y el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.

Un proceso ligado al empleo

El Gobierno vincula esta regularización con la incorporación de trabajadores a sectores esenciales. En Extremadura, la medida llega en un contexto de falta de mano de obra en actividades como el campo, la construcción, la hostelería o el comercio.

El sector agrario ya había recibido con buenos ojos la apertura del proceso por la necesidad de trabajadores en campañas clave. En España, los trabajadores extranjeros representan el 37% de los afiliados al sistema agrario. En Extremadura, el Sistema Especial Agrario suma 3.881 afiliados extranjeros, de los que 2.113 corresponden a la provincia de Badajoz y 1.768 a la de Cáceres. Del total regional, 1.796 son comunitarios y 2.085 proceden de fuera de la Unión Europea.

Organizaciones agrarias y sindicatos han coincidido en que la regularización puede ayudar a aliviar tensiones en las campañas, reducir economía sumergida y dar estabilidad contractual a personas que ya trabajan en el campo sin papeles.

La construcción necesita trabajadores

La construcción es otro de los sectores que mira a la regularización como una posible vía para cubrir vacantes. Según publicó este diario en abril, Extremadura necesita más de 10.000 empleados en la construcción pese a la caída de contratos registrada en el último año.

La región contabilizó en 2025 un total de 27.684 contratos en el sector, frente a los 30.022 del año anterior, lo que supone un descenso del 7,8%, el mayor del país. Sin embargo, la patronal sostiene que esa caída no responde a una menor actividad, sino a la falta de mano de obra y al progresivo envejecimiento de las plantillas.

La Confederación de Empresarios de la Construcción de Extremadura cifra en unos 30.000 trabajadores los efectivos actuales del sector en la región, entre asalariados y autónomos, pero advierte de que harían falta alrededor de 10.000 más. Además, cuatro de cada diez empleados tienen ya más de 50 años, mientras que los menores de 30 apenas representan el 9%.

La incorporación de trabajadores extranjeros es una de las vías que el propio sector considera necesarias para cubrir esa falta de relevo, junto al refuerzo de la formación y la entrada de más mujeres en la construcción. Según los datos de la patronal, en torno al 20% de los trabajadores del sector son extranjeros, un porcentaje que ha aumentado en los últimos años.

El contexto nacional

En el conjunto del país, el proceso ha cerrado con 1.174.978 solicitudes, de las que 609.737 ya han sido tramitadas. La mayoría, el 83,2%, se han presentado por vía telemática, mientras que el 16,8% restante ha llegado a través de las 448 oficinas habilitadas de Correos, Seguridad Social y Extranjería.

Por nacionalidades, Colombia encabeza las solicitudes en España, seguida de Marruecos, Venezuela, Perú y Honduras. El Ministerio destaca además que el 87% de los solicitantes está en edad laboral y que seis de cada diez tienen menos de 34 años.

A 30 de junio, el proceso había generado 159.097 afiliados más a la Seguridad Social. Las altas se concentran sobre todo en la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción, sectores que el Gobierno considera esenciales para reforzar el mercado laboral.

Fuente: El Periódico de Extremadura