Las mujeres que hacen solas el Camino en Extremadura tendrán códigos QR y teléfonos de ayuda

Las mujeres que recorran solas las rutas jacobeas por Extremadura encontrarán en los próximos meses nuevos puntos de información con códigos QR y teléfonos de ayuda frente a la violencia de género. Estos recursos forman parte de la campaña 'No caminas sola' que se ha presentado este jueves en Monesterio, uno de los municipios pacenses vinculados al Camino de Santiago.

La Delegación del Gobierno distribuirá 3.000 tarjetas y 1.000 carteles informativos bilingües en 45 localidades extremeñas por las que pasan la Vía de la Plata, la Ruta Mozárabe y el Camino Eulaliense. La idea es que la información esté disponible en puntos de paso, establecimientos turísticos y espacios frecuentados por peregrinos.

Los materiales incorporan un código QR con acceso a recursos especializados de atención a mujeres y a información útil en caso de necesidad. También recogen los principales teléfonos de emergencia y seguridad: el 016 contra la violencia hacia las mujeres, el 112 de emergencias, el 062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional.

El 53% son mujeres

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido que la campaña busca trasladar a las peregrinas un mensaje de confianza: que puedan hacer el recorrido "con tranquilidad y en un entorno protegido". Según ha subrayado, en torno al 53% de las personas que realizan el Camino de Santiago son mujeres y cada vez son más las que optan por hacerlo en solitario.

Ese cambio en la forma de viajar ha llevado a varias Delegaciones del Gobierno a coordinar una respuesta común en las comunidades por las que discurren las rutas jacobeas. El proyecto está impulsado por las Unidades contra la Violencia de Género de Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

En la región, Monesterio se convierte en la tercera parada de la campaña, después de su inicio en 2024 en La Haba y de su desarrollo el pasado año junto a Castilla y León en la frontera entre Cáceres y Salamanca.

AlertCops y apoyo de la Guardia Civil

La campaña incorpora también el uso de la aplicación móvil AlertCops, que cuenta con la función "Guardián del Camino de Santiago". Esta herramienta permite compartir la ubicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar una respuesta más rápida ante cualquier situación de riesgo.

Presentación de la campaña 'No caminas sola' 2026 / Cedida

Como parte del refuerzo, se sumará la OMAC de la Guardia Civil, que prestará apoyo en las zonas con mayor tránsito de peregrinos. El objetivo, según la Delegación del Gobierno, es ofrecer una atención más cercana, ágil y eficaz en aquellos puntos donde la presencia de caminantes es mayor.

En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, y mandos regionales de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Extremadura. Quintana ha agradecido la labor de ambos cuerpos y ha destacado su papel para garantizar la seguridad en el territorio.

Seguridad también como valor turístico

La campaña llega en un momento en el que el turismo tiene un peso destacado en la economía extremeña. Según los datos trasladados por la Delegación del Gobierno, este sector representa cerca del 8% del PIB regional y genera alrededor de 38.000 empleos directos e indirectos.

Quintana ha señalado que garantizar la seguridad es clave para consolidar Extremadura como destino de calidad. En ese objetivo, ha apelado también a la colaboración de ayuntamientos, alojamientos, establecimientos turísticos y agentes del territorio para que la campaña llegue realmente a quienes caminan por la región.

"No caminas sola" quiere actuar precisamente en ese espacio cotidiano del Camino: el albergue, el bar, la oficina de turismo, el cartel que se consulta antes de seguir ruta o el teléfono al que se puede llamar cuando aparece una situación de riesgo. "Queremos que cada mujer que emprenda el Camino tenga la certeza de que no está sola", ha concluido el delegado del Gobierno.