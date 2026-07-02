Economía y empleo
Extremadura reduce el paro en 1.005 personas y marca su menor cifra en un mes de junio
La región suma cuatro meses consecutivos de descenso del desempleo y cuenta con 5.437 parados menos que hace un año
Extremadura cerró junio con 60.535 personas inscritas en las oficinas de los servicios públicos de empleo, la cifra más baja registrada en la comunidad en un mes de junio desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996. El paro bajó en 1.005 personas respecto a mayo, lo que supone un descenso del 1,6%, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La bajada permite a la región encadenar cuatro meses consecutivos de descensos del desempleo. En términos interanuales, Extremadura cuenta ahora con 5.437 parados menos que hace un año, un 8,24% menos.
La menor bajada desde 2010
Aunque el dato total marca un mínimo histórico para un mes de junio, el descenso mensual ha sido más moderado que en otros ejercicios. Desde 1996, el paro ha bajado en junio en Extremadura en 27 ocasiones y solo ha subido en cuatro. La reducción de este año, de 1.005 personas, es la más pequeña registrada en un mes de junio desde 2010.
El comportamiento del desempleo en junio suele estar condicionado por el inicio de la campaña estival, especialmente por la contratación vinculada al sector servicios, la hostelería y el turismo. En esta ocasión, la comunidad ha mantenido esa tendencia descendente, aunque con menos intensidad que en otros años.
El paro también baja en España
En el conjunto del país, el paro registrado descendió en 28.739 personas en junio, un 1,2% menos que en mayo. Tras esta caída, el número total de desempleados se situó en 2.291.982 personas, por debajo de la barrera de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008, según destacó el Ministerio de Trabajo.
El descenso nacional estuvo impulsado principalmente por el sector servicios, que concentró buena parte de la reducción del desempleo con el arranque de la temporada de verano.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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