Ramírez presume de 10.000 ayudas a la vivienda frente a las críticas de Unidas por Extremadura por el alza de precios

La vivienda vuelve al centro del debate político en la Asamblea de Extremadura. La diputada de Unidas Alba Soto ha criticado en el pleno de este jueves que la Junta no esté utilizando todas las herramientas a su alcance para frenar el incremento de los precios y que acceder a una casa "vuelva a ser una posibilidad real" para los extremeños. "Cuando trabajar ya no garantiza poder acceder a una vivienda, estamos ante un problema social", ha afirmado.

Soto ha advertido de que acceder a una vivienda digna "no debería ser un privilegio", sino un derecho reconocido por la Constitución. Según ha señalado, después de tres años de gobierno de María Guardiola, comprar una vivienda "cuesta más", alquilar "cuesta más" y emanciparse resulta más difícil.

Sin zonas tensionadas

La diputada de Unidas por Extremadura ha reprochado a la Junta que no haya querido estudiar la declaración de zonas tensionadas, que no haya limitado el impacto de los pisos turísticos sobre el alquiler residencial y que no esté utilizando instrumentos como la movilización de vivienda vacía, el aumento del parque público, la rehabilitación o el desarrollo de suelo residencial.

"El precio de la vivienda no se baja por decreto", ha respondido el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez. El responsable autonómico ha recordado que la Junta pondrá en marcha en breve el Plan Regional de Vivienda, que ha definido como "el más ambicioso en la historia de esta comunidad autónoma", con 950 millones de euros.

La diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto interviene en la sesión de control. / ASAMBLEAEX.ES

10.000 ayudas concedidas

El consejero ha citado además las 10.000 ayudas concedidas, las 570 viviendas construidas desde la llegada de María Guardiola a la Junta "frente a las 22 del PSOE y las cero de Pedro Sánchez" o los más de 2.258 jóvenes beneficiados por el aval joven. "Eso es estar ocupado en el principal problema que tienen los extremeños", ha respondido a la diputada.

Según el consejero, limitar los alquileres por ley, restringir la compraventa, expropiar viviendas vacías o "culpabilizar" a los propietarios provoca "justo lo contrario": menos oferta y, por tanto, más presión sobre los precios. El responsable regional de Vivienda ha sostenido que la izquierda está "limitando" y "coaccionando" la salida de vivienda al mercado y ha defendido que Extremadura mantiene los precios más bajos de alquiler y compraventa, algo que, según ha dicho, ha reconocido incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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"Construiremos viviendas más baratas y vamos a potenciar ayudas a los alquileres más baratos", ha resumido Ramírez, que ha contrapuesto el modelo de la Junta al de Unidas por Extremadura y el Gobierno central. "Construir y fomentar es preferible siempre a imponer y culpabilizar", ha concluido.

Fuente: El Periódico de Extremadura