El PSOE revela el coste de la toma de posesión de María Guardiola en el choque político por Venezuela

Cara a cara con intensa carga política en el pleno de la Asamblea de Extremadura. Lo que ha comenzado como una pregunta del PSOE sobre las actuaciones de la Junta para ayudar a la reconstrucción del pueblo venezolano tras los devastadores terremotos ha derivado en un duro cruce de acusaciones entre la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, y el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

"La ayuda de los extremeños no va a ir a enriquecer a nadie, no va a ir a apuntalar el chavismo como ustedes pretenden", ha asegurado Bautista después de que Gil Rosiña haya denunciado que María Guardiola acudiera al minuto de silencio convocado frente al Ayuntamiento de Mérida mientras su Gobierno con Vox "desmantela" la cooperación internacional al desarrollo en Extremadura.

Cocentración silenciosa por Venezuela en el Ayuntamiento de Mérida, con representantes de los grupos parlamentarios de Extremadura. / Ayuntamiento de Mérida

Toma de posesión en el anfiteatro

Gil Rosiña ha reconocido el trabajo de los bomberos de la Diputación de Badajoz y el funcionamiento del sistema de Protección Civil, pero ha situado el debate en otro plano. "La cuestión es qué más va a hacer la Junta de Extremadura", ha planteado tras insistir en que la región tiene que "liderar" la reconstrucción.

La portavoz socialista ha denunciado que Extremadura será "la única comunidad autónoma" que no renovará el convenio de acción conjunta y coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado para articular respuestas de acción humanitaria. Un acuerdo, ha señalado, en el que la Junta participaba con 100.000 euros.

La portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, interviene durante la sesión de control en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

"¿Cómo puede usted sostenerse en la banalidad para seguir ahí sentada?", ha preguntado a la presienta tras mostrar un documento con el coste de la toma de posesión de Guardiola en el anfiteatro romano de Mérida: 54.500 euros, "1.800 euros el minuto". "Recuperen un mínimo de humanidad para que este gobierno sea digno de representar a los extremeños", ha reprochado.

Javier Cintas

La respuesta de Bautista

La respuesta de Bautista ha elevado más el tono político del debate. El vicepresidente ha acusado al PSOE de "simplificar la política" y ha ironizado con el resultado electoral de los socialistas. "Sigan por ese camino, que es sin duda alguna el que mejor nos conviene", ha afirmado.

El consejero ha defendido que al tratarse de un país tercero, cualquier actuación requiere coordinación con el Gobierno de España. Según ha explicado, se han producido "decenas de llamadas" de coordinación con el Gobierno de España para articular el dispositivo de rescate y ha asegurado que la Junta estará "al lado del pueblo venezolano", pero ha advertido que "la ayuda de los extremeños no va a ir a enriquecer a nadie" ni a "apuntalar el chavismo".

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, durante la sesión de control en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Sostenimiento del régimen

"El problema de Venezuela no es si Extremadura hace o no hace cooperación. El problema de Venezuela es el chavismo, es el socialcomunismo", ha sostenido. El vicepresidente insiste en que la reconstrucción del país no corresponde a Extremadura, sino que debe abordarse de forma conjunta por España y la Unión Europea, "viendo dónde llega cada euro". En el caso del Ejecutivo extremeño, la ayuda humanitaria se canalizará a través de la Asociación de Venezolanos en Extremadura, con cuyos representantes se reunió recientemente la presidenta de la Junta.

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Bautista ha cerrado su intervención con una referencia directa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de viajar "más de 40 veces" a Venezuela para "hacer negocios con el régimen". "Lecciones, ninguna. Viva Venezuela libre", ha concluido.