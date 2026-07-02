Valencia defiende la supresión de ciclos de FP por falta de alumnado y el PSOE denuncia "desmantelamiento rural"

Choque por la FP en el pleno de la Asamblea. La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha defendido este jueves en la sesión de control que la supresión de los ciclos de FP en Extremadura obedece a razones "estrictamente técnicas" y vinculadas a la empleabilidad. "Hay que tener un cambio de mentalidad, la formación profesional está en continua evolución; lo que hoy funciona mañana igual no, porque esos ciclos formativos están adaptados a nuestras empresas", ha defendido.

Valencia se ha pronunciado así en resupuesta a una pregunta de la portavoz socialista de Educación, Lara Garlito, que ha defendido que en los últimos tres años, el 75% de las implantaciones se han concentrado en municipios de más de 10.000 habitantes, mientras que el 70% de las supresiones han afectado a pueblos de menos de 10.000. "Eso se llama desmantelamiento rural", ha señalado.

La portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito. / ASAMBLEAEX.ES

Garlito ha puesto como ejemplo la supresión del grado de Restauración de Valencia de Alcántara, que a su juicio no es un caso asilado sino "un patrón". La portavoz socialista ha advertido que con los mismos criterios mínimos no puede medirse una ciudad de 150.000 habitantes y una comarca de menos de 9.000, y ha preguntado qué ocurre con los jóvenes de 15 años que se quedan sin un grado básico cerca de su municipio y que, en muchos casos, no disponen de ruta ni transporte para desplazarse.

Memoria selectiva

La consejera de Educación ha respondido acusando al PSOE de "memoria selectiva", pues según ha señalado en la última etapa de gobierno socialista se suprimieron 26 ciclos formativos en localidades como Fregenal, Guadalupe, Guareña u Orellana la Vieja.

Sobre Valencia de Alcántara, ha afirmado que durante los últimos cinco cursos hubo dos años sin alumnado y que, en los ejercicios en los que sí hubo estudiantes, las cifras fueron de siete, cinco u ocho alumnos. "Aun así se han mantenido estos años para ver si podía seguir adelante", ha explicado.

22 nuevos ciclos

La consejera ha insistido en que su departamento actuará con "rigurosidad" y "responsabilidad" en el uso de los recursos públicos. También ha reprochado a Garlito que solo hable de las supresiones y no de los 22 ciclos que, según ha anunciado, se van a ampliar de la mano de las empresas.

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"La formación profesional es clave", ha defendido, antes de vincular las decisiones adoptadas por la Junta con la mejora de los datos de desempleo. "Seguiremos trabajando de la mano de los centros, pero sobre todo de la mano de las empresas, para ampliar una oferta de FP que sea productiva y produzca empleabilidad", ha concluido.