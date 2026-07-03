Asaja Extremadura pide autorizaciones excepcionales para frenar la araña roja en el maíz

Asaja Extremadura se suma a la presión del campo para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación autorice de forma excepcional determinadas materias activas, entre ellas la abamectina, ante la falta de soluciones eficaces para controlar plagas en cultivos como el maíz. La reclamación parte también de Asaja Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cataluña y Aragón, territorios donde la araña roja preocupa especialmente en una campaña marcada por las altas temperaturas.

La organización agraria trasladará esta petición al Ministerio a través de Asaja Nacional y promoverá una reunión urgente para abordar el problema. También reclama a los gobiernos autonómicos que respalden la aplicación del régimen de autorizaciones excepcionales previsto en la normativa europea cuando existan razones técnicas y agronómicas que lo justifiquen.

Rafa Sardiña

Qué es la abamectina

La abamectina es una materia activa con efecto insecticida y acaricida, utilizada en agricultura para combatir ácaros y otros organismos que dañan los cultivos. Procede de compuestos obtenidos a partir de la bacteria del suelo Streptomyces avermitilis y actúa con efecto traslaminar, es decir, puede penetrar parcialmente en la hoja y alcanzar plagas que se encuentran en el envés o en zonas menos expuestas al tratamiento.

En la práctica, los agricultores la reclaman sobre todo para hacer frente a la araña roja, un ácaro que se multiplica con calor y sequedad y que puede provocar daños relevantes en el maíz. Su ataque reduce la capacidad fotosintética de la planta, debilita el cultivo y puede acabar afectando al rendimiento final si la plaga avanza sin control.

Preocupación en el maíz extremeño

El sesgo extremeño está en el cultivo afectado. El maíz tiene un peso importante en los regadíos de la región, especialmente en zonas como las Vegas del Guadiana y otros territorios agrícolas donde las altas temperaturas pueden favorecer la aparición temprana de plagas. Extremadura figura además entre las principales regiones productoras de maíz del país; en 2025 se situó como tercera comunidad productora, con 304.315 toneladas y 27.665 hectáreas, según datos recogidos a partir de las estadísticas del Ministerio de Agricultura.

Asaja advierte de que la falta de herramientas eficaces puede traducirse en más tratamientos, más costes y mayor riesgo de pérdida de producción. La organización sostiene que las alternativas disponibles no siempre ofrecen la misma eficacia técnica ni la misma viabilidad económica, lo que complica la protección del cultivo en una campaña en la que el calor ha favorecido una proliferación anticipada e intensa de la araña roja.

Costes altos y menos margen

La petición llega en un contexto de costes elevados para las explotaciones. Asaja recuerda que los agricultores ya soportan precios altos en energía, fertilizantes, gasóleo e insumos, por lo que cualquier merma de cosecha puede comprometer la rentabilidad. En el caso del maíz, un cultivo muy dependiente del riego y de los gastos de producción, el margen se estrecha aún más si el productor debe repetir tratamientos o asumir pérdidas por plagas.

Rocío Muñoz

La organización defiende que las decisiones sobre la disponibilidad de materias activas deben tomarse con criterios "técnicos, científicos y agronómicos" y no por "criterios ideológicos". Por eso pide al Estado que permita autorizaciones excepcionales cuando no haya alternativas suficientes para garantizar la viabilidad de los cultivos.

No solo la araña roja

Asaja señala que el problema no afecta únicamente al maíz ni a la abamectina. La organización cita también el caso del spirotetramat, una materia activa que considera fundamental para el control de pulgones en frutales de hueso. Con ello, el sector agrario quiere abrir un debate más amplio sobre la disponibilidad de herramientas fitosanitarias y el equilibrio entre las restricciones ambientales, la sanidad vegetal y la rentabilidad de las explotaciones.

En Extremadura, la reclamación encaja en una preocupación recurrente del campo: producir con más exigencias, más costes y menos herramientas para responder a plagas que se ven favorecidas por campañas cada vez más cálidas. Para Asaja, la autorización excepcional de la abamectina sería una respuesta concreta a un problema inmediato en el maíz, pero también un síntoma de una discusión mayor sobre cómo proteger los cultivos sin dejar a los agricultores sin margen de actuación.

Fuente: El Periódico de Extremadura