El tiempo
Los 40 grados de calor extremo ponen a toda Extremadura en alerta naranja
El aviso permanecerá activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, con máximas que podrán superar los 40 grados
La ola de calor que está azotando al país va a poner este viernes, 3 de julio, a toda Extremadura en alerta naranja por altas temperaturas. La comunidad afronta una nueva jornada de riesgo importante, con máximas que podrán alcanzar o superar los 40 grados en distintos puntos de la región, según ha informado el 112 Extremadura.
La alerta permanecerá activa entre las 13.00 y las 21.00 horas, coincidiendo con las horas centrales del día, cuando se esperan los valores más elevados. El aviso afecta tanto a la provincia de Badajoz como a la de Cáceres y sitúa a Extremadura entre las zonas más castigadas por el calor en España.
Ante este episodio, el 112 recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, niños, enfermos crónicos y trabajadores expuestos a las altas temperaturas.
Avisos en España
A nivel nacional, las altas temperaturas, el viento y el oleaje pondrán este viernes en aviso a nueve comunidades autónomas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Además de Extremadura, también estarán en nivel naranja por calor varias provincias andaluzas y Pontevedra.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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