Estudiar FP ya no es solo aprender un oficio: qué cambia para alumnos y empresas en Extremadura

La Formación Profesional ha sido durante años la vía directa para aprender un oficio, entrar en una empresa y responder a una necesidad concreta del mercado laboral. Ese papel sigue ahí, pero además empieza a presentarse como un lugar donde se usan tecnologías similares a las del mundo productivo y se ensayan soluciones reales.

El cambio se hace patente en Extremadura, que se sitúa junto a Castilla-La Mancha como una de las comunidades que otorgan a la innovación un papel central en sus planes estratégicos de FP, mientras en otras regiones aparece de forma más dispersa.

Así lo señala el informe 'Sistema de Formación Profesional y la innovación en España' elaborado por la Fundación CaixaBank Dualiza y la Fundación Cotec. El estudio sostiene que la innovación ha entrado de lleno en los centros: el 80% incluye actividades de I+D+i en su proyecto educativo.

Ismael Chávez

Estos datos también empiezan a verse en la planificación autonómica, que en el próximo curso contará con 16 enseñanzas nuevas, entre ellas el Grado Básico de Fabricación en Elementos Metálicos, el Grado Medio de Técnico en Seguridad, el Grado Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, el curso de especialización en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, el curso de especialización en Recursos y Servicios en la Nube, junto con el de Corte, Cata, Jamón y Paletas.

La lista mezcla perfiles tecnológicos, necesidades de seguridad y emergencias, transformación del parque móvil y sectores con peso propio en Extremadura, como la industria alimentaria y el ibérico.

Qué cambia para los alumnos

Cada vez son más los centros que incorporan Aulas de Tecnología e Innovación Aplicada, espacios que reproducen entornos reales de trabajo y simuladores virtuales que permiten practicar situaciones complejas.

Para el alumnado, estos cambios modifican la experiencia formativa porque se acostumbran a resolver problemas en sectores como la industria, la sanidad o la agroalimentación, donde los perfiles técnicos están cada vez más demandados y los conocimientos se actualizan constantemente.

Sin embargo, el informe advierte de que solo el 23% de los centros ha adaptado su oferta al contexto del tejido productivo local. Por eso, los expertos piden orientar los proyectos a los sectores prioritarios de cada territorio.

Santi García

Extremadura lidera la titulación en FP

El impulso a la innovación llega en un momento en el que la FP aparece como uno de los puntos fuertes del sistema educativo extremeño. El estudio 'Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2025', publicado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, sitúa a Extremadura como la comunidad con mayor tasa de titulación en Grado Medio y la tercera en Grado Superior.

En Grado Medio, el 77,8% del alumnado extremeño que entra en un ciclo logra el título en los cuatro años siguientes. Es el porcentaje más alto de España y queda claramente por encima de la media nacional, situada en el 67,1%.

En Grado Superior, Extremadura alcanza una tasa de titulación del 82,1% y se coloca como la tercera comunidad con mejor resultado, solo por detrás de Andalucía y País Vasco. La media española se queda en el 76,8%.

Lo que piden los alumnos y lo que pide el mercado

La administración autonómica ha analizado además la diferencia entre los estudios que más solicitan los alumnos y los sectores con mejores perspectivas laborales.

Sanidad, Actividades Físicas y Deportivas e Informática y Comunicaciones figuran entre las familias con más demanda de matrícula. En cambio, los datos de empleabilidad que maneja la Junta sitúan con mejores opciones a construcción, hostelería, comercio y agraria.

Fuente: El Periódico de Extremadura