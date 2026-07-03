Extremadura concentra cuatro de los diez grandes incendios forestales de España antes de julio

Extremadura ha registrado cuatro de los diez grandes incendios forestales contabilizados en España hasta el 21 de junio, según el informe de seguimiento de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias. La región concentra así el 40% de los grandes fuegos declarados en el país en el primer tramo del año, antes incluso de entrar de lleno en los meses más duros del verano.

Los incendios extremeños incluidos en esa categoría son los de Losar de la Vera, declarado el 30 de marzo en la provincia de Cáceres, y los de Valencia de las Torres, Hornachos y Montemolín, todos ellos en la provincia de Badajoz y registrados entre finales de mayo y comienzos de junio. En conjunto, estos cuatro incendios han afectado a 3.164,08 hectáreas.

Cuatro fuegos por encima de 500 hectáreas

El incendio con más superficie afectada en Extremadura ha sido el de Hornachos, iniciado el 30 de mayo, con 1.024,52 hectáreas. Le sigue el de Losar de la Vera, con 962,56 hectáreas; después aparece Montemolín, con 627 hectáreas; y finalmente Valencia de las Torres, con 550 hectáreas. Todos superan el umbral de 500 hectáreas que se utiliza para clasificar un fuego como gran incendio forestal.

Carlos Gil

El caso de Losar de la Vera fue especialmente significativo por su fecha. Se declaró el 30 de marzo, todavía en primavera, en una zona de difícil acceso del norte de Cáceres. Durante los primeros días, el viento y la orografía complicaron las labores de extinción, que se centraron sobre todo en una superficie de matorral de alta montaña.

En Hornachos, el Plan Infoex llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad por la posible afección a una carretera y a viviendas aisladas. El fuego fue dado por controlado al día siguiente, tras consolidarse el perímetro y mejorar la evolución del incendio.

Más de una cuarta parte de las hectáreas de los grandes incendios

Los diez grandes incendios registrados en España hasta el 21 de junio han quemado 11.592,64 hectáreas, el 29% de toda la superficie forestal afectada en el país en ese periodo. Solo los cuatro de Extremadura suman algo más de 3.100 hectáreas, es decir, más de una cuarta parte de la superficie quemada por los grandes fuegos nacionales.

El informe también recoge que tres de los cuatro grandes incendios extremeños requirieron intervención de medios del Ministerio para la Transición Ecológica, aunque ninguno aparece asociado a activación de la UME ni a consecuencias de protección civil dentro de ese balance estatal.

Un arranque de año por encima de la media

La situación nacional confirma que 2026 ha empezado con una presión elevada sobre el territorio forestal. Hasta el 21 de junio, la superficie quemada en España ascendía a 39.710 hectáreas, un 125% más que en el mismo periodo de 2025 y un 16% por encima de la media de la última década.

Además, hasta el 28 de junio se habían notificado 22 incendios con consecuencias para la protección civil, con tres personas fallecidas y cinco heridas como consecuencia directa de incendios forestales. En total, desde enero se habían producido evacuaciones preventivas en diez incendios, con más de 900 personas afectadas.

El precedente de 2025 y el escudo de 2026

El dato llega después de un 2025 especialmente duro para Extremadura. La comunidad ya figuró entre los territorios afectados por los incendios que llevaron a la Comisión Europea a proponer 120,4 millones de euros del Fondo de Solidaridad para apoyar la recuperación en España tras los fuegos de Galicia, Castilla y León y Extremadura, entre otros episodios extremos.

Con ese precedente y con cuatro grandes incendios antes de julio, Extremadura vuelve a aparecer en una posición sensible al inicio de la campaña. La combinación de altas temperaturas, pasto acumulado, viento y episodios de sequedad convierte el arranque del verano en un periodo delicado. De hecho, la comunidad ya inmersa en la época de peligro alto de incendios forestales, activada el 1 de junio y prevista hasta el 15 de octubre. La Junta ha desplegado este año el mayor dispositivo del Plan Infoex, con más de 1.200 profesionales, entre bomberos forestales y agentes del Medio Natural, después de una campaña de 2025 especialmente dura, en la que ardieron alrededor de 50.000 hectáreas en la región.

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El operativo autonómico cuenta con 982 bomberos forestales, que por primera vez trabajan durante todo el año, y 270 agentes del Medio Natural, organizados en diez zonas de coordinación y 67 unidades. A ellos se suman 13 medios aéreos propios, entre ellos cuatro aviones anfibios, ocho helicópteros ligeros de extinción y transporte y un helicóptero de vigilancia y coordinación con base en Malpartida de Cáceres. El dispositivo se completa con 219 vehículos de extinción, 41 incorporados en el último año.

La campaña llega además con restricciones reforzadas. Durante el periodo de peligro alto está prohibido encender fuego en espacios abiertos, incluidas zonas recreativas y áreas de descanso, y se suspenden las autorizaciones para quemas de rastrojos, pastos, restos de poda y restos selvícolas. También se limita el uso de maquinaria agrícola en las horas de más riesgo, especialmente entre las 14.00 y las 17.00 horas, la franja en la que se originan buena parte de los incendios.

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El Estado también aporta medios en la región, con la BRIF-A de Pinofranqueado, integrada por unas 60 personas y dos helicópteros, además de un hidroavión Canadair con base en Talavera la Real, una unidad móvil de análisis y planificación en Cáceres, un avión de coordinación y observación y un avión anfibio Fire Boss en Mirabel. La UME podrá incorporarse a las tareas de extinción si la Junta solicita su intervención conforme a los protocolos establecidos.

Fuente: El Periódico de Extremadura