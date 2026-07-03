Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo directorBadasomEdificio emblemáticoTarifas taxis
instagram

Salud pública

Extremadura destina 324.000 euros al apoyo de pacientes con enfermedades crónicas

Las ayudas financiarán proyectos de información, sensibilización, formación, prevención, asistencia y rehabilitación, con un máximo de 30.000 euros por iniciativa

Terapia con pacientes que sufren dolor crónico.

Terapia con pacientes que sufren dolor crónico. / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Junta de Extremadura destina 324.321 euros a financiar proyectos desarrollados por entidades de pacientes con enfermedades crónicas y por asociaciones de familiares. La convocatoria, publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), depende de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia y busca apoyar iniciativas vinculadas a la atención, la información y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

Las subvenciones podrán financiar proyectos de información, sensibilización, formación, promoción y prevención de enfermedades crónicas. También se incluyen actuaciones de asistencia, rehabilitación y reinserción dirigidas a las personas afectadas por este tipo de patologías. Cada iniciativa podrá recibir una ayuda máxima de 30.000 euros.

¿El estrés prolongado puede ser causante de enfermedades cardiológicas?

¿El estrés prolongado puede ser causante de enfermedades cardiológicas?

Redacción

Quién puede pedir las ayudas

La convocatoria está dirigida a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro formadas por personas afectadas por enfermedades crónicas o por sus familiares, siempre que tengan ámbito regional o provincial. También podrán optar a estas subvenciones asociaciones y federaciones nacionales sin ánimo de lucro que trabajen con este colectivo y que cuenten con sede en Extremadura.

El objetivo de estas ayudas es reforzar el papel de las entidades sociales que acompañan a pacientes y familias en procesos de larga duración, donde la información, el apoyo psicológico, la orientación sanitaria y la rehabilitación resultan claves para mejorar la autonomía y el bienestar de las personas afectadas.

Diez días hábiles para solicitarlas

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica en un plazo de diez días hábiles, contado a partir de este viernes, 3 de julio. La cuantía total de la convocatoria asciende a 324.321 euros, que se distribuirán entre los proyectos que cumplan los requisitos establecidos.

Noticias relacionadas y más

Tentudía se moviliza a favor de la investigación de las enfermedades raras

Tentudía se moviliza a favor de la investigación de las enfermedades raras

Ver galería

DESAFÍO SOLIDARIO POR LAS ENFERMEDADES RARAS 2026/DESAFÍO SOLIDARIO EPIC TRAIL 2026 (31) / Rafael Molina

Con esta línea de subvenciones, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia mantiene el apoyo a entidades que trabajan en el ámbito de las enfermedades crónicas y que desarrollan programas de acompañamiento, prevención y asistencia directa a pacientes y familiares en la comunidad.

Fuente: El Periódico de Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents