La Junta abona más de 38 millones de la PAC al campo extremeño

La Junta de Extremadura ha abonado durante el mes de junio más de 38 millones de euros correspondientes a distintas líneas de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), un pago que llega a miles de agricultores y ganaderos de la región en plena campaña agraria y en un momento clave para la liquidez de muchas explotaciones.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha detallado que una parte relevante de estos fondos se ha destinado a las ayudas asociadas al ovino y caprino, tanto de leche como de carne. En concreto, algo más de 6.000 ganaderos han percibido 7,5 millones de euros por estas líneas, uno de los apoyos más importantes para un sector con fuerte implantación en Extremadura.

Rocío Muñoz

Ecológico, zonas desfavorecidas y producción integrada

Otro de los bloques destacados corresponde a la agricultura ecológica, donde se han abonado 5,3 millones de euros en ayudas vinculadas a herbáceos, leñosos y ganadería ecológica. Se trata de un capítulo especialmente relevante en una comunidad en la que este tipo de producción ha ganado peso en los últimos años y forma parte de la estrategia de diferenciación de muchas explotaciones.

La partida de mayor volumen corresponde a las ayudas a zonas con limitaciones naturales y otras específicas, con casi 13 millones de euros ingresados a un total de 8.000 perceptores. Estas ayudas buscan compensar las dificultades añadidas de producir en áreas con condicionantes geográficos, climáticos o estructurales que encarecen la actividad agraria.

En materia de Producción Integrada, la Junta ha abonado otros 7,5 millones de euros a 3.300 beneficiarios. Esta línea apoya sistemas de producción que combinan la rentabilidad de las explotaciones con prácticas más sostenibles y controladas en el uso de recursos.

Javier Cintas

Jóvenes agricultores y planes de mejora

El pago de junio también incluye ayudas dirigidas al establecimiento de jóvenes agricultores y a planes de mejora, con más de 3 millones de euros abonados. Este apartado tiene un peso estratégico para el relevo generacional del campo extremeño, uno de los grandes retos del sector agrario.

Además, la Consejería ha ingresado fondos correspondientes a la producción integrada de tabaco, a la transformación y comercialización de productos agrícolas en industrias agroalimentarias, así como a líneas vinculadas a los sectores apícola, de protección de la avifauna y de razas autóctonas amenazadas.

Con estos pagos, la Junta cierra un mes de junio con más de 38 millones de euros movilizados a través de la PAC, un instrumento clave para sostener la actividad agraria y ganadera en una comunidad donde el campo continúa teniendo un peso económico, social y territorial decisivo.