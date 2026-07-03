Muere un trabajador de 50 años atropellado por una máquina en la A-66 cerca de Almendralejo

Un trabajador de 50 años ha fallecido este viernes tras ser atropellado por maquinaria en la A-66, a la altura de Almendralejo. El accidente se ha producido pasadas las 08.30 horas en el kilómetro 648 de la autovía, en sentido Sevilla, dentro del término municipal de la localidad pacense.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo sanitario del Punto de Atención Continuada de Almendralejo y efectivos de la Guardia Civil. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, no se ha podido salvar la vida del trabajador.

El suceso vuelve a situar el foco en la siniestralidad laboral en Extremadura, que atraviesa un año especialmente trágico por la acumulación de accidentes mortales en distintos sectores. El de este viernes se produce, además, en una vía que ya había sido escenario este año de otro siniestro laboral mortal: el pasado 12 de febrero, un operario de grúa de 60 años falleció atropellado en la A-66, cerca de Zafra, cuando acudía a asistir a un vehículo averiado.

La muerte registrada ahora cerca de Almendralejo se suma a una cadena de accidentes que ha encendido las alertas en la región. En apenas seis meses, Extremadura ha acumulado doce fallecimientos en el pusto de trabajo, en entornos de maquinaria pesada, obras, explotaciones agrarias, industria, trabajos en altura y tareas de mantenimiento.

Pinofranqueado, pendiente de investigación

A este balance se añade la investigación abierta por otro de los últimos accidentes registrados en la provincia de Cáceres. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia ha abierto diligencias para esclarecer la muerte de Moisés P. A., el trabajador de 43 años que falleció el pasado 26 de junio tras precipitarse desde una altura aproximada de dos plantas mientras realizaba unas obras de reforma en Pinofranqueado.

Dentro de esa investigación, el juzgado ha solicitado un informe a la Inspección de Trabajo para determinar si en la obra se cumplían las medidas de prevención de riesgos laborales o si pudo existir algún incumplimiento relacionado con la seguridad. El informe deberá analizar, entre otros aspectos, las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos, la evaluación de riesgos, la existencia de sistemas de protección frente a caídas y el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de la empresa.

El accidente de Pinofranqueado ocurrió a primera hora de la mañana del 26 de junio en un inmueble situado en la zona de La Viñuela. El 112 Extremadura recibió el aviso a las 07.43 horas y movilizó una unidad medicalizada, personal sanitario del centro de salud de la localidad, efectivos de la Guardia Civil y técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA). Desde el primer momento se activó el protocolo previsto para determinar el posible carácter laboral del suceso.

Un balance negro desde enero

La nueva muerte en la A-66 agrava un balance que ya era preocupante. Extremadura registraba ocho trabajadores fallecidos en los cinco primeros meses del año. En junio se sumaron otros dos casos mortales: el de un trabajador de 25 años hallado muerto el día 4 en el fondo de una charca del campo de golf de Talayuela, donde realizaba labores de desbroce, y el de un hombre de 59 años que falleció el 11 de junio en una finca de Talavera la Real tras quedar atrapado bajo una tolva que, según los bomberos, podía rondar los 8.000 kilos.

Con esos casos, la comunidad ya se situaba en al menos diez muertes vinculadas al trabajo en lo que va de año. El accidente mortal de este viernes en la A-66 eleva aún más esa cifra, mientras queda pendiente de confirmación oficial el carácter laboral del suceso de Pinofranqueado.

La lista comenzó el 13 de enero en Torremayor, donde una trabajadora de 36 años murió atrapada en la maquinaria de una empresa dedicada a la fabricación de paneles. Después llegó el atropello mortal del operario de grúa en la A-66, cerca de Zafra. El 16 de febrero, un joven de 31 años sufrió graves quemaduras tras una deflagración en un taller de chapa y pintura de Don Benito y falleció al día siguiente. El 21 de febrero, un trabajador de 65 años perdió la vida al precipitarse desde un tejado en una fábrica de piensos de Puebla de Alcocer.

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A estos casos se sumaron el 19 de marzo la muerte de un hombre de 42 años en Don Benito, tras caer desde el tejado de una nave industrial, y el 11 de mayo el fallecimiento de un empleado municipal de 61 años en Fuente del Maestre, atrapado entre dos camiones mientras realizaba labores como conductor de maquinaria.

Fuente: El Periódico de Extremadura