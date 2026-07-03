Suceso
Muere una niña en el Materno Infantil de Badajoz tras sufrir un ahogamiento
La menor, que pasaba unos días en el norte de Cáceres, fue trasladada al complejo hospitalario pacense con síntomas de ahogamiento
Una niña, vecina de Almendralejo, ha muerto esta madrugada en el Hospital Materno Infantil de Badajoz tras sufrir un ahogamiento en una piscina del Valle del Jerte. Según avanzó Canal Extremadura, el suceso se habría producido mientras la pequeña pasaba unos días en esta zona del norte de Cáceres. La menor fue trasladada al centro hospitalario pacense con síntomas de ahogamiento.
El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado a este diario que la niña ha fallecido durante la madrugada en el Materno Infantil.
Cuarta muerte desde junio
El fallecimiento de la menor supone la cuarta muerte por ahogamiento en Extremadura desde junio. La región ya había registrado tres víctimas mortales durante el pasado mes, una cifra que igualaba en solo 30 días todos los fallecimientos contabilizados en la comunidad durante todo 2025, cuando el Informe Nacional de Ahogamientos situó el balance anual extremeño en tres víctimas.
Con este último caso, Extremadura alcanza ya los siete fallecidos por ahogamiento en lo que va de 2026.
Los datos proceden del último informe de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), que eleva a 217 las personas fallecidas por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos españoles entre el 1 de enero y el 30 de junio. Solo en junio murieron 92 personas, el peor registro para este mes desde que el informe comenzó a elaborarse en 2015.
La cifra nacional supera ampliamente el anterior máximo histórico de un mes de junio, registrado en 2025 con 73 fallecidos. La RFESS advierte de que estos datos confirman un inicio de temporada estival “especialmente preocupante”, coincidiendo con el aumento de la actividad en playas, piscinas, ríos, embalses y otros espacios acuáticos.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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