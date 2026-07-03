Solicitud del partido
El PP exige responsabilidades por la imputación de la exconsejera extremeña Olga García
Sánchez Juliá reclama explicaciones por el presunto trato de favor en la tramitación de una planta solar en Alcántara
El PP de Extremadura ha exigido este viernes explicaciones y responsabilidades tras la imputación de la exconsejera socialista de Transición Ecológica y actual presidenta de ENRESA, Olga García García, por un presunto trato de favor en la tramitación de la planta solar fotovoltaica Tagus, ubicada en el término municipal de Alcántara (Cáceres).
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado que esta nueva investigación por presunta corrupción "vuelva a situar a Extremadura en el foco nacional" y ha reclamado "máxima transparencia" ante unos hechos que considera de "especial gravedad".
Irregularidades
Según ha señalado el dirigente popular, la Fiscalía aprecia posibles irregularidades en la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto, que podrían constituir un delito de prevaricación administrativa, al entender que se habrían priorizado criterios distintos a los establecidos en la normativa medioambiental nacional y europea.
Sánchez Juliá ha subrayado que la investigación afecta a una exresponsable pública del anterior gobierno socialista que actualmente preside ENRESA, una empresa pública estatal con impacto directo en la región. “Extremadura merece estabilidad, ejemplaridad en la gestión pública y un gobierno que esté a la altura de los extremeños", ha subrayado.
El portavoz popular ha advertido además de que, a su juicio, "no se trata de un caso aislado", sino de una sucesión de informaciones que están deteriorando la imagen de las instituciones extremeñas. Por ello, ha insistido en la necesidad de ofrecer explicaciones inmediatas, asumir responsabilidades y recuperar la confianza de los ciudadanos.
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