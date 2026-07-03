"Si el PP no quiere la fusión, no tiene sentido seguir con ella": Quintana da por cerrado el proyecto Don Benito-Villanueva

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha pronunciado este viernes sobre el “carpetazo final” al proyecto de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena y ha defendido que la iniciativa solo tenía sentido si contaba con el respaldo de los dos grandes partidos. El que fuera alcalde de Don Benito ha subrayado que el proceso debía estar basado “desde el principio” en la unanimidad del Partido Popular y el Partido Socialista, una condición que, a su juicio, se ha perdido con el paso del tiempo.

Fusión

Quintana ha señalado que, cuando el PP estaba liderado en la región por José Antonio Monago, existía “ese consenso” y hubo “una colaboración absoluta” por parte de los populares de aquel momento. “Sigo pensando que era un asunto bueno, pero comprendo y estoy convencido de que esto, si los dos partidos grandes no quieren, no tiene sentido”, ha afirmado José Luis Quintana a preguntas de los medios.

El delegado ha insistido en que el proyecto de unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena no podía seguir adelante sin ese acuerdo político amplio. “Si el Partido Popular no quiere la fusión, no tiene sentido seguir con ella”, ha remarcado Quintana, quien ha reiterado que se trataba de un proceso basado “en la unanimidad de los dos” partidos mayoritarios.

Responsabilidades

En este sentido, Quintana ha atribuido al PP el primer paso atrás en el proceso y ha defendido que el PSOE no fue quien se apartó inicialmente de la iniciativa. “Quien se descolgó primero no fue el Partido Socialista, fue el Partido Popular cuando pactó con los que no querían la fusión”, ha sostenido el delegado del Gobierno en Extremadura.

Sus declaraciones llegan después de que el pleno del Ayuntamiento de Don Benito haya ratificado por unanimidad de los partidos que conforman la corporación municipal una moción que declara la “paralización definitiva” del proceso de fusión. El PSOE votó a favor de esta moción y justificó su decisión por un cambio en las prioridades de la formación, según se ha trasladado en el contexto del debate político abierto en ambas localidades.

Registro Civil

Quintana también se ha pronunciado sobre la reclamación del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena para que los menores que nazcan en el Hospital Don Benito-Villanueva puedan inscribirse en el Registro Civil como villanovenses. El delegado ha explicado que la alcaldesa de Villanueva le ha trasladado esta petición por escrito y que ya se están realizando gestiones ante el Ministerio de Justicia, al considerar que lo solicitado “es de justicia”.

Además, el delegado del Gobierno en Extremadura se ha referido al proceso de regularización extraordinaria de migrantes en la comunidad, que concluyó este jueves con 9.634 solicitudes registradas, según los datos de la Secretaría de Estado de Migraciones. Quintana ha asegurado que el procedimiento se ha desarrollado “muy bien”, sin “ningún problema” y sin acumulaciones de personas “en ningún día” en las oficinas habilitadas.

Migrantes

“Yo creo que el proceso ha ido bien en Extremadura, muy bien”, ha señalado Quintana, quien ha recordado que la Delegación del Gobierno acogió una reunión con asociaciones acreditadas para tramitar solicitudes y con otras entidades colaboradoras. El delegado ha detallado que se habilitaron cinco oficinas físicas y que la mayor parte de los expedientes se realizaron de forma telemática, lo que permite hablar, según ha considerado, de “absoluta normalidad”.

También ha reconocido que el número de solicitudes ha sido superior al previsto inicialmente de acuerdo con las estimaciones trasladadas por las ONG. Aun así, Quintana ha defendido que el proceso “hasta el momento ha ido muy bien” y que la tramitación se ha desarrollado sin incidencias destacables en Extremadura.

Autobús

Por otro lado, el delegado del Gobierno se ha referido al restablecimiento de la línea de autobús entre Mérida y Sevilla, un servicio que quedó interrumpido tras las dificultades de la empresa concesionaria anterior. Quintana ha explicado que el Ministerio de Transporte inició “inmediatamente” los trámites para resolver la concesión y poder adjudicar de nuevo la línea, un procedimiento que, según ha dicho, ha requerido los plazos propios de un Estado de Derecho.

El delegado ha avanzado que el contrato de adjudicación a la nueva empresa, Basebus, se firmó este pasado miércoles y que este viernes ha sido publicado en la plataforma del Ministerio de Transporte. Quintana espera que el servicio de autobús entre Mérida y Sevilla quede restablecido el próximo lunes, tras unos días en los que los usuarios afectados han sufrido la supresión de la conexión.

José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras presidir la reunión de seguridad vial en el transporte del tomate 2026. El delegado del Gobierno ha abordado en esa comparecencia asuntos de actualidad regional como la fusión Don Benito-Villanueva, la regularización de migrantes y la recuperación de la línea Mérida-Sevilla.

Fuente: El Periódico de Extremadura