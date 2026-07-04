Extremadura ya tramita las nuevas ayudas para autónomos con tarifa cero familiar y apoyo al relevo generacional

Extremadura tramita cambios en las ayudas al autoempleo con nuevas medidas dirigidas a autónomos, negocios familiares y personas que quieran hacerse cargo de una actividad mediante relevo generacional. La modificación del decreto todavía no está aprobada de forma definitiva, pero ya incluye varias novedades: una tarifa cero para familiares colaboradores, más apoyo económico para adquirir negocios y cambios en los requisitos para acceder a las subvenciones.

La Junta de Extremadura ha iniciado la modificación del decreto que regula estas ayudas con el objetivo de reforzar tanto el inicio de nuevas actividades como la consolidación del trabajo autónomo en la región. La actualización llega después de que la convocatoria actual haya registrado miles de solicitudes en sus distintas líneas.

Tarifa cero familiar

La principal novedad es la creación de un nuevo programa, denominado Tarifa Cero Familiar Colaborador. Esta línea está pensada para autónomos que incorporen a personas desempleadas como familiares colaboradores en sus negocios.

En la práctica, la ayuda permitirá cubrir el coste de la cuota de la Seguridad Social de ese familiar colaborador. De esta forma, quienes accedan al programa ya existente para incorporar a familiares al negocio podrán beneficiarse también de esta nueva tarifa cero.

La medida afecta especialmente a pequeños negocios familiares, en los que la incorporación de un familiar desempleado puede suponer una ayuda para mantener o ampliar la actividad, pero también un coste añadido por las cotizaciones.

Más ayuda para el relevo generacional

La modificación también refuerza las ayudas para quienes adquieran un negocio a través de relevo generacional. Este cambio afecta al programa destinado a personas desempleadas que se establecen como trabajadoras autónomas.

Hasta ahora, la ayuda prevista por adquirir un negocio mediante relevo generacional era de 1.500 euros. Con la modificación del decreto, esa cantidad pasaría a ser de 4.000 euros.

Además, la subvención podrá incrementarse en otros 2.000 euros cuando la actividad tenga su domicilio en municipios de menos de 10.000 habitantes. En esos casos, la ayuda podría alcanzar los 6.000 euros.

El objetivo es facilitar la continuidad de negocios que pueden quedarse sin relevo, especialmente en zonas rurales o en pequeñas localidades, donde el cierre de una actividad supone también la pérdida de servicios y empleo.

Qué líneas existen ahora

El decreto de ayudas al autoempleo ya cuenta con cinco programas. El primero está dirigido al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas y recibió en la pasada convocatoria más de 3.300 solicitudes.

El segundo programa apoya la incorporación de familiares colaboradores al negocio y registró 313 solicitudes. El tercero corresponde a la tarifa cero para nuevos autónomos, con más de 3.200 solicitudes.

También existe una línea para personas ocupadas que inician una actividad por cuenta propia, con 283 solicitudes, y otra para el mantenimiento del empleo autónomo, que superó las 3.000 solicitudes.

Cambio en los requisitos

La modificación del decreto introduce además un cambio en las exclusiones generales para ser beneficiario de estas ayudas. Con el nuevo texto, no podrán acceder quienes ya hubieran recibido estas subvenciones en los siete años anteriores a la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Hasta ahora, ese plazo era de cinco años. La Junta adapta así el criterio al decreto aprobado en diciembre de 2025, que amplió a siete años el horizonte temporal de estas subvenciones.

El proyecto de decreto se encuentra disponible en el Punto único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura, dentro del área de Transparencia y en la sección de Participación Ciudadana.

Durante este trámite, cualquier persona física o jurídica interesada puede examinar el texto y presentar propuestas, sugerencias o recomendaciones antes de la aprobación definitiva.