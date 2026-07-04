Fuente del Maestre suma cuatro muertes en dos días y vive unas jornadas de consternación

Fuente del Maestre, municipio pacense de 6.650 habitantes, atraviesa unos días especialmente duros. La localidad ha registrado cuatro fallecimientos en apenas 48 horas, una sucesión de muertes sin relación directa entre sí pero que ha generado consternación en los vecinos y a la vez una sensación de incredulidad. El alcalde, Juan Antonio Barrios, destaca que en los pueblos todo el mundo se conoce y estas noticias provocan especial inquietud, aunque por esa misma razón "enseguida se da la voz de alarma cuando alguien falta a sus rutinas", como ha ocurido en los dos últimos casos conocidos.

El primero de los fallecimientos se produjo el jueves por la mañana, en un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de las calles Feria y Poniente. La víctima fue un hombre de más de 80 años que circulaba en moto y todo indica que no advirtió una señal de stop antes de incorporarse a la intersección, donde fue arrollado por un camión de reparto.

El aviso se recibió sobre las 9.30 horas y hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud con base en Zafra, efectivos del centro de salud de Fuente del Maestre, Policía Local y Guardia Civil. Los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del motorista.

Ese mismo jueves, horas después, falleció también una mujer octogenaria por causas naturales. Se trataba de la abuela del conductor del camión implicado en el accidente de tráfico de la mañana, una circunstancia que hizo aún más dolorosa la coincidencia para las familias afectadas en el tanatorio del municipio.

Dos hombres hallados en sus viviendas

La preocupación aumentó el viernes con el hallazgo de otros dos vecinos sin vida en sus respectivos domicilios. Ambos vivían solos y, según relata el alcalde, fueron las personas de su entorno quienes dieron la voz de alarma al comprobar que llevaban varios días sin saber de ellos.

En uno de los casos, el fallecido era un hombre de 62 años. Un vecino con el que solía quedar se extrañó al ver que llevaba "dos o tres días" con la puerta cerrada. Al parecer, tenía llave de la vivienda, entró y lo encontró muerto.

El segundo caso corresponde a un hombre menor de 50 años. Un primo con el que mantenía contacto habitual alertó al hermano después de tres días sin noticias y sin que respondiera al teléfono. Al acceder a la vivienda, también lo encontraron fallecido.

En principio, las muertes apuntan a causas naturales, aunque la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y las autopsias determinarán las circunstancias concretas de ambos fallecimientos.

Un pueblo golpeado por varias pérdidas

Barrios reconoce el impacto que esta acumulación de fallecimientos ha tenido en el pueblo, que vive una sucesión de duelos. "Entre la semana pasada y esta se han producido ya unos diez fallecimientos", señala el alcalde, admitiendo que la cifra ha causado impresión entre los vecinos.

El regidor también vincula parte de esta realidad al envejecimiento de la población en el medio rural, aunque precisamente su municipio no es de los que presenta cifras preocupantes y mantiene una intensa actividad para fomentar el arraigo. No en vano, Fuente del Maestre se ubica entre la comarca de Tierra de Barros (tercera población por peso demografico) y la comarca de Zafra - Río Bodión.

La localidad ya había sufrido hace semanas otro suceso mortal de profundo impacto en el municipio. El 11 de mayo falleció Diego P. R., trabajador del Ayuntamiento de 61 años, tras quedar atrapado entre dos camiones mientras desempeñaba sus labores como conductor de maquinaria municipal en la avenida Europa.

Fuente: El Periódico de Extremadura