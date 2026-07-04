Hacienda ya ha devuelto 157 millones a casi 300.000 extremeños y paga más rápido que a la media nacional

La devolución de la Renta avanza a mejor ritmo en Extremadura que en el conjunto del país. La Agencia Tributaria ha abonado ya 157,16 millones de euros a 293.372 contribuyentes extremeños al cierre de la Campaña de la Renta 2025, que finalizó el pasado 30 de junio. La cifra sitúa a la comunidad ligeramente por encima de la media nacional tanto en importe devuelto como en número de contribuyentes que ya han cobrado.

Los extremeños habían solicitado en total 226,58 millones de euros en devoluciones. De esa cantidad, Hacienda ha pagado ya el 69,36%, casi tres puntos más que la media española, donde el importe abonado alcanza el 66,45% del total solicitado. En la práctica, quedan aún pendientes algo más de 69 millones de euros reclamados por contribuyentes de la región.

La diferencia también se aprecia si el ritmo se mide por número de declarantes. En Extremadura han cobrado ya el 80,98% de quienes solicitaron devolución, frente al 79,10% del conjunto del país. En total, 362.277 contribuyentes extremeños presentaron una declaración con resultado a devolver.

Badajoz concentra más devoluciones

Por provincias, Badajoz concentra la mayor parte de los pagos, con 97,84 millones de euros abonados a 184.652 contribuyentes. En Cáceres, la Agencia Tributaria ha devuelto 59,32 millones de euros a 108.720 declarantes.

El porcentaje de pagos sobre solicitudes es muy parecido en ambas provincias, aunque Cáceres presenta un ritmo algo superior en importe. En la provincia cacereña se ha abonado ya el 70,14% del dinero solicitado, mientras que en Badajoz el porcentaje se sitúa en el 68,90%. En número de contribuyentes, Cáceres alcanza el 81,29% de devoluciones pagadas y Badajoz el 80,80%.

La campaña se ha cerrado en Extremadura con 587.328 declaraciones presentadas, un 3,45% más que el año anterior, cuando se registraron 567.746. El incremento queda por debajo del crecimiento nacional, que ha sido del 4,24%, hasta alcanzar los 25,61 millones de declaraciones en toda España.

Por provincias, Badajoz ha presentado 367.202 declaraciones, un 3,76% más que en la campaña anterior. Cáceres ha registrado 220.126 declaraciones, con un aumento del 2,94%.

Más dinero devuelto que hace un año

La comparativa con la campaña anterior también refleja un incremento de las devoluciones ya pagadas en la región. En 2024, al cierre de campaña, Hacienda había abonado 151,42 millones de euros a 289.849 contribuyentes extremeños. Este año, la cifra sube hasta los 157,16 millones y alcanza a 293.372 beneficiarios.

Esto supone un aumento del 3,79% en el importe ya devuelto y del 1,22% en el número de pagos realizados. La subida es más intensa en Badajoz en número de beneficiarios, con un incremento del 1,88%, frente al 0,10% de Cáceres. En importe, la provincia pacense registra un aumento del 4,26%, mientras que la cacereña crece un 3,04%.

En el conjunto del país, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12,95 millones de contribuyentes al cierre de la campaña. A nivel nacional se han abonado ya el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes reclamados.

Más declaraciones y más canales digitales

La Campaña de la Renta 2025 también ha consolidado el uso de canales digitales y fórmulas de asistencia no presencial. Según los datos de la Agencia Tributaria, Renta Directa se ha convertido en la primera opción para los contribuyentes con declaraciones sencillas. A través de este sistema se han presentado 2,4 millones de declaraciones, un 135,8% más que el año anterior.

La Agencia explica que este crecimiento se debe al aumento de potenciales beneficiarios de una herramienta pensada para declaraciones sencillas que no requieren modificaciones respecto al borrador de Renta Web. Aun así, su avance no ha desplazado a la aplicación móvil, que también crece. A través de la app se han presentado casi 883.000 declaraciones, un 26,8% más, de las que unas 600.000 se realizaron en un solo clic.

A estas vías se suma el plan Le Llamamos, que ha permitido presentar 1.216.000 declaraciones mediante asistencia telefónica. En conjunto, Renta Directa, la app y este plan telefónico suman 4,5 millones de declaraciones presentadas de forma sencilla y sin necesidad de acudir a una oficina, un 55% más que el año anterior.

Pese al impulso digital, la atención presencial también mantiene peso. Las oficinas de la Agencia Tributaria han asistido en la confección de 930.000 declaraciones, un 6,5% más que en la campaña anterior.

La Agencia Tributaria también ha reforzado los canales de ayuda. Durante la campaña ha ofrecido más de 1,51 millones de respuestas a través de herramientas de asistencia digital, como el asistente virtual, el informador y los chats con especialistas. Además, se han atendido más de 2 millones de llamadas para resolver dudas tributarias.

Avisos para evitar sanciones

Otro de los datos destacados de la campaña es el efecto de los avisos preventivos enviados por la Agencia Tributaria. Hacienda ha remitido cerca de 160.000 cartas, además de avisos en Renta Web y en la app, a contribuyentes que modificaron información aportada por la propia Agencia. El objetivo era que revisaran si debían presentar una declaración rectificativa.

Hasta el cierre de campaña se habían presentado 53.700 declaraciones rectificativas tras estos avisos. Según la Agencia Tributaria, esta fórmula permite evitar comprobaciones posteriores, la generación de intereses y eventuales sanciones cuando el contribuyente detecta errores u omisiones en la declaración inicialmente presentada.

En paralelo, también se ha cerrado la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio, con más de 227.800 declaraciones presentadas en España y un importe a ingresar de 2.512 millones de euros.

En Extremadura, el balance de la Renta 2025 deja más declaraciones presentadas, más dinero devuelto que hace un año y un ritmo de pago algo mejor que el nacional. La mayoría de contribuyentes con resultado a devolver ya ha recibido el ingreso, aunque todavía queda pendiente una parte relevante del importe solicitado.

Fuente: El Periódico de Extremadura