Guareña reconoce a Juan Carmona, el empresario extremeño que llevó Inquiba a 17 países

«Es el mayor reconocimiento de mi vida». Así agradeció Juan Carmona Estévez, a sus 83 años, el título de Hijo Predilecto de Guareña, la máxima distinción honorífica que concede el ayuntamiento de la localidad pacense, en un acto celebrado anoche para reconocer la trayectoria del fundador y presidente del grupo empresarial Inquiba, dedicado a la fabricación de productos de limpieza, detergencia, cápsulas e higiene personal.

La distinción, aprobada por unanimidad por el pleno municipal el pasado mes de mayo, pone en valor una vida vinculada al emprendimiento, la creación de empleo, así como el desarrollo económico y social del municipio. Carmona recibió este homenaje en el pueblo donde nació, formó su familia y puso en marcha el proyecto empresarial que décadas después se convertiría en una compañía de referencia.

Discurso

En su intervención, el empresario subrayó el valor especial que tiene para él recibir este reconocimiento de Guareña. También recordó la figura de su padre, al que situó como el principal referente de los valores que han guiado su vida personal y profesional, entre ellos la honradez, la humildad, el respeto y el cumplimiento de la palabra dada.

Carmona evocó además el gesto que le permitió iniciar su camino empresarial, cuando su padre le entregó las 250.000 pesetas de una indemnización para levantar aquel primer negocio. A partir de ese punto de partida, el proyecto iniciado en el año 1970 ha acabado convertido en un grupo empresarial con presencia en 17 países y más de 650 empleos directos.

El fundador de Inquiba hizo extensivo el reconocimiento a los trabajadores de la compañía, muchos de ellos de Guareña y de otros puntos de Extremadura, a quienes atribuyó una parte fundamental del crecimiento del grupo. También destacó la apuesta por la innovación y el desarrollo de tecnologías propias, claves para situar a la empresa entre las principales de su sector en España y Europa.

En su discurso también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, en especial para su esposa, Mari, y para sus hijos, que hoy continúan al frente del grupo empresarial familiar. Esa continuidad ha tenido también reconocimiento público. Con Juan Carmona Béjar al frente, Inquiba recibió en 2022 el Premio a la Trayectoria Empresarial de El Periódico Extremadura, en el marco de la XXVII edición de los Premios Empresario Extremeño, 23 años después de que su padre fuera distinguido como Empresario del Año.

En el cierre de su intervención, Carmona aseguró que recibe esta distinción con «enorme gratitud y responsabilidad». Además, aprovechó para reivindicar su orgullo por ser extremeño: "Soy un extremeño convencido y los extremeños no tenemos que ser menos que nadie de España". "Como ya tengo 83 años, disfrutaré de este reconomiento el tiempo que pueda", bromeó entre aplausos de los presentes.

Asistentes

El acto institucional estuvo presidido por el alcalde de Guareña, Abel González Ramiro, y reunió a una amplia representación política, institucional, social y empresarial. Entre los asistentes estuvieron el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría; y el vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, Domingo Jesús Expósito Rubio.

También acudieron representantes de partidos políticos regionales, como el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, de la Diputación de Badajoz y de la Fempex, además de alcaldes de municipios vecinos, miembros de la corporación municipal, familiares, amigos, trabajadores actuales y antiguos de Inquiba.

Durante su intervención, el primer edil destacó que la trayectoria de Carmona ha contribuido de forma decisiva al crecimiento de Guareña, a la generación de oportunidades laborales y al arraigo de la población en el municipio. González Ramiro puso también el acento en la dimensión social del homenajeado, al que definió como una persona cercana y comprometida con sus trabajadores.

En esta línea, el regidor recordó además las iniciativas impulsadas por el empresario homenajeado en materia de formación, conciliación y apoyo a las familias, así como su labor solidaria a través de la Fundación María Béjar y de la Asociación Oncológica Extremeña.

El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, manifestó que Juan Carmona ha sabido mantener vivas sus raíces y trabajar por el bien común, hasta convertirse en un referente para las generaciones presentes y futuras. También extendió el reconocimiento a la familia, especialmente a su hijo Juan, por continuar el legado empresarial.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, señaló que el nombramiento supone un reconocimiento unánime y plenamente merecido a una trayectoria que va más allá del éxito empresarial. Quintana puso en valor el compromiso de Carmona con Guareña, su cercanía con los trabajadores y su implicación en iniciativas educativas, formativas y solidarias.

Fuente: El Periódico de Extremadura