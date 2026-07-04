La Junta comprará casi un millón de vacunas contra la lengua azul para el ovino extremeño

La Junta de Extremadura reforzará este año la vacunación del ganado ovino frente a la lengua azul con la compra de casi un millón de dosis. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha activado el procedimiento para adquirir 952.380 vacunas, destinadas a proteger a las ovejas frente a los principales serotipos de esta enfermedad presentes en la estrategia sanitaria.

La contratación, tramitada por el Servicio de Sanidad Animal, cuenta con un presupuesto de 599.999,40 euros sin IVA y se divide en dos lotes. El primero incluye 476.190 dosis frente al serotipo 3, mientras que el segundo contempla otras 476.190 dosis frente a los serotipos 1, 4 y 8. Según el pliego técnico, el objetivo es hacer frente a una vacunación masiva en la comunidad autónoma durante 2026.

La medida llega en un momento especialmente sensible para el sector ganadero, después de meses de preocupación por la disponibilidad de vacunas y por el impacto que la enfermedad puede tener en las explotaciones. La lengua azul, transmitida por un mosquito, afecta a rumiantes y tiene especial incidencia en el ovino, tanto por los daños sanitarios que puede provocar como por las restricciones que puede generar en los movimientos de animales.

Precios

El contrato permitirá a la administración autonómica disponer de dosis suficientes para atender la campaña de inmunización y responder con rapidez a las necesidades que vaya marcando la evolución sanitaria. En el caso del serotipo 3, el precio unitario fijado es de 0,46 euros por dosis, con un importe total de 219.047,40 euros. Para el lote correspondiente a los serotipos 1, 4 y 8, el precio se eleva a 0,80 euros por dosis, con un coste de 380.952 euros.

Las vacunas deberán estar indicadas para la especie ovina y contar con autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o, en su caso, de la Agencia Europea de Medicamentos. Además, tendrán que cumplir los requisitos técnicos exigidos para este tipo de preparados y disponer de una caducidad mínima de doce meses desde la fecha de entrega.

El suministro se realizará en un máximo de dos entregas parciales. La primera deberá producirse en un plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la firma del contrato y supondrá el 10% de las dosis contratadas por especie y serotipo. El resto se entregará a petición del Servicio de Sanidad Animal dentro del mes de ejecución previsto.

Transporte

El punto de entrega será, en principio, el Laboratorio de Sanidad Animal de Zafra, aunque el pliego deja abierta la posibilidad de que la recepción se realice en dependencias de la empresa adjudicataria, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad y conservación necesarias hasta su traslado a instalaciones de la Junta. El coste del transporte correrá a cargo de la empresa suministradora.

Por último, cabe indicar que Agricultura exige también que al menos el 30% de las vacunas se entregue en envases pequeños o medianos, con capacidad para inmunizar entre 20 y 60 animales. Esta condición busca facilitar el manejo de las dosis y adaptarlas mejor al trabajo diario en las explotaciones, especialmente en aquellas de menor tamaño.

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