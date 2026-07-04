Extremadura abre una nueva oportunidad para adultos que quieran estudiar ESO o FP

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo de admisión y matriculación para cursar enseñanzas dirigidas a personas adultas en Extremadura. La convocatoria incluye ciclos formativos de Grado Básico, Enseñanzas Iniciales, Educación Secundaria y enseñanzas no formales.

El procedimiento, publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), fija el calendario y los requisitos para acceder a estas enseñanzas durante el próximo curso. En el caso de Enseñanzas Iniciales, Secundaria y enseñanzas no formales, las resoluciones fueron publicadas el pasado 15 de junio, mientras que la correspondiente a los ciclos formativos de Grado Básico salió en el DOE el día 16.

Calendario y requisitos

El plazo para presentar las solicitudes de admisión del alumnado de nuevo ingreso permanecerá abierto hasta el próximo 10 de julio. El trámite podrá realizarse tanto de forma presencial como telemática, según los modelos establecidos para cada enseñanza. En ese mismo periodo deberá formalizar la matrícula el alumnado que tenga derecho a permanencia.

Como norma general, para acceder a estas enseñanzas es necesario tener 18 años o cumplirlos en el año natural en el que comienza el curso. No obstante, también podrán solicitarlas las personas mayores de 16 años que acrediten un contrato laboral que les impida acudir a los centros educativos en régimen ordinario o que sean deportistas de alto nivel o de alto rendimiento.

Cabe indicar que las resoluciones contemplan, además, otras situaciones excepcionales que permiten el acceso a estas enseñanzas para personas mayores de 16 años.

Ayudas para aprendizaje

Esta oferta se completa con la convocatoria de ayudas de la Junta de Extremadura para programas de aprendizaje a lo largo de la vida dirigidos a personas adultas durante el curso 2026/2027. La línea, publicada el pasado 24 de junio en el DOE, está dotada con 747.150 euros y tiene como objetivo reforzar la formación no formal en la región.

Las ayudas están dirigidas a corporaciones locales, mancomunidades de municipios y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas educativos para adultos en Extremadura. Cada entidad beneficiaria recibirá 2.550 euros por programa, que tendrá una duración de 150 horas lectivas, con un mínimo de ocho horas semanales y grupos de entre 10 y 25 alumnos.

Los cursos se desarrollarán entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027. La participación será gratuita para el alumnado, que podrá matricularse en más de un programa, y quienes completen la formación y superen la evaluación recibirán un certificado de aprovechamiento.