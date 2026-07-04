Un padre de familia de Esparragalejo y apasionado del ciclismo, el trabajador fallecido atropellado por una máquina en la A-66

Esparragalejo está de luto por la muerte de José Manuel, el trabajador de 50 años que murió este viernes atropellado por una máquina en un tramo de obras de la autovía A-66, a la altura de Almendralejo. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en este pequeño municipio pacense de unos 1.500 habitantes, donde todos se conocen y donde la voz del accidente empezó a correr durante la jornada por los negocios y las calles del pueblo.

José Manuel, natural de este pueblo próximo a Mérida, estaba casado y era padre de dos hijas. Era el mayor de tres hermanos y pertenecía a una familia conocida en la localidad, donde viven sus padres y el resto de familiares. Su trágica muerte ha provocado una honda conmoción entre vecinos, amigos y personas que compartieron con él su afición por el ciclismo y su implicación en actividades deportivas.

El Ayuntamiento de Esparragalejo ha lamentado públicamente el "trágico accidente" en el que ha perdido la vida su vecino y ha destacado que era "una persona muy querida" que deja "una huella imborrable" en la localidad. En su mensaje de condolencia, el consistorio recuerda que José Manuel llevó el nombre de Esparragalejo por numerosas ciudades gracias a la práctica del deporte amateur, "que tanto le apasionaba".

"Ejemplo de esparragalejano"

También subraya su colaboración durante muchos años en rutas ciclistas y actividades deportivas, así como su "buena disposición, carisma y talante con todos". "Fuiste y serás siempre un ejemplo de esparragalejano. Descansa en paz y vuela alto, querido Jose", recoge el mensaje.

En lo que va de año, Extremadura acumula una docena de muertes en el trabajo o vinculadas a accidentes laborales

El funeral tendrá lugar esta tarde, a las 18.00 horas, en su localidad, donde vecinos y allegados despedirán a un hombre muy vinculado a la vida social y deportiva del municipio.

El accidente se produjo pasadas las 08.30 horas de este viernes en el kilómetro 648 de la A-66, en sentido Sevilla, dentro del término municipal de Almendralejo. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo salvar la vida del trabajador.

Siniestralidad laboral

En apenas seis meses, la región acumula una docena de fallecimientos en el trabajo o vinculados a accidentes laborales, en entornos de maquinaria pesada, obras, explotaciones agrarias, industria, trabajos en altura y tareas de mantenimiento.

Noticias relacionadas

El siniestro de este viernes se produjo, además, en la misma autovía en la que este año ya se había registrado otro accidente laboral mortal. El pasado 12 de febrero, un operario de grúa de 60 años falleció atropellado en la A-66, cerca de Zafra, cuando acudía a asistir a un vehículo averiado.