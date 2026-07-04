Incendios forestales
El PSOE reivindica que el Centro Operativo Regional del Infoex fue impulsado por el Gobierno de Vara
Recuerda que el proyecto de las nuevas instalaciones fue redactado, licitado, adjudicado e iniciado durante la anterior legislatura socialista
El PSOE de Extremadura ha mostrado este viernes su satisfacción por la inauguración del nuevo Centro Operativo Regional (COR) del Plan Infoex en Cáceres, una "infraestructura estratégica que contribuirá a reforzar la prevención y la lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma", tras lo que ha recordado que esta infraestructura fue impulsada por el anterior Gobierno de Guillermo Fernández Vara.
En este sentido, los socialistas han señalado que Extremadura dispone desde hoy de un "recurso fundamental" para mejorar la coordinación de los medios humanos y materiales que intervienen en las emergencias forestales, al tiempo que han querido reconocer el "compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo" de los trabajadores del Infoex, cuyo trabajo "resulta imprescindible para proteger el patrimonio natural y garantizar la seguridad de la ciudadanía".
Así, el PSOE ha destacado que el nuevo centro permitirá dotar a los profesionales de "mejores instalaciones, más medios tecnológicos y una mayor capacidad de coordinación", redundando en una "respuesta más eficaz ante cualquier emergencia y en unas mejores condiciones para desarrollar su labor diaria", apunta este partido en nota de prensa.
Última legislatura de Vara
No obstante, el PSOE de Extremadura ha recordado que el nuevo Centro Operativo Regional "no es un proyecto del actual Gobierno autonómico, sino una infraestructura impulsada durante la última legislatura del presidente Guillermo Fernández Vara".
Según apuntan, el COR fue redactado, licitado, adjudicado e iniciado durante el anterior Ejecutivo socialista, que "dejó en marcha una actuación considerada prioritaria para modernizar el dispositivo de prevención y extinción de incendios de Extremadura", señala.
Por ello, consideran que la inauguración de este viernes llega con un "retraso difícilmente justificable", ya que han transcurrido más de tres años desde que comenzaron las obras de una infraestructura que "debería haber estado al servicio de los profesionales del Infoex y de todos los extremeños mucho antes".
Para el PSOE, este nuevo centro "constituye un ejemplo más de que el Gobierno de Guardiola continúa viviendo de la herencia recibida del anterior Ejecutivo socialista", inaugurando proyectos planificados, financiados e iniciados durante los gobiernos de Guillermo Fernández Vara, mientras sigue sin presentar grandes actuaciones propias que transformen Extremadura.
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