El calor deja ya nueve fallecidos en los primeros cuatro días de julio en Extremadura

El calor vuelve a dejar cifras preocupantes en Extremadura. La región suma ya nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas en los primeros días de julio, una cifra que supera las siete estimadas durante todo el mes de junio, según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III.

El dato actualiza el impacto de un episodio de calor que ya venía siendo intenso desde finales de junio y que ahora se agrava con el arranque oficial de la segunda ola de calor del verano. En el conjunto de España, MoMo estima 153 muertes atribuibles al calor en los primeros días de julio y 937 durante el mes de junio, unas cifras que el propio sistema revisa de forma continua a medida que se incorporan defunciones notificadas con retraso.

Por comunidades

Durante los primeros días de julio, los datos que hoy publica el sistema Momo del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) señalan que se han registrado ya 24 muertes en Andalucía; tres en Aragón; tres en Asturias; seis en Cantabria; cinco en Castilla y León; tres en Castilla-La Mancha; 57 en Cataluña; seis en Comunidad Valenciana; nueve en Extremadura; seis en Galicia; cuatro en Madrid; nueve en Navarra; 18 en el País Vasco; y una en La Rioja.

MoMo no contabiliza únicamente fallecimientos por golpe de calor. El sistema estima el exceso de mortalidad asociado a las altas temperaturas comparando las muertes observadas con las esperadas en un territorio y un periodo concreto. Es decir, mide defunciones atribuibles al calor, muchas veces vinculadas al agravamiento de patologías cardiovasculares, respiratorias o renales, pero no determina la causa individual de cada muerte.

Previsión

La evolución en Extremadura resulta significativa porque el balance provisional de julio supera ya al de todo junio, cuando se estimaron siete fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. El repunte llega además en plena escalada térmica, con avisos activados por calor en buena parte del país y con Extremadura entre las comunidades en nivel naranja, que implica peligro importante.

La comunidad venía ya de una jornada especialmente dura. Este sábado, Badajoz registró la temperatura más alta de España, con 43,5 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. La nueva ola de calor se prolongará al menos hasta el martes y puede dejar valores por encima de los 42 grados en numerosos puntos de la Península.

Sanidad mantiene activo el mapa de riesgo para la salud por altas temperaturas, que vuelve a situar en rojo amplias zonas de la Península. El Ministerio insiste en la necesidad de beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a mayores, menores de cuatro años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre.

Fuente: El Periódico de Extremadura