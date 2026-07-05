Estreno de 'Día de caza', la película de Pedro Aguilera donde Extremadura es protagonista

La película 'Día de caza', dirigida por Pedro Aguilera y producida por Gonita Films ya ha llegado a las salas comerciales de toda España. Esta comedia dramática, rodada mayoritariamente en Extremadura, cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura y está protagonizada por las actrices españolas Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo, acompañadas por Zoé Arnao. La película ofrece una revisión contemporánea y en clave femenina de 'La caza', la obra maestra de Carlos Saura.

La historia sigue a Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que, tras mucho tiempo sin reunirse, deciden pasar una jornada cazando conejos en una finca heredada por una de ellas, acompañadas por Diana, la joven y reservada sobrina de Rosa. Este reencuentro, que comienza entre risas y confidencias, deriva poco a poco en un intenso enfrentamiento marcado por el calor, los recuerdos del pasado y las tensiones personales, convirtiéndose en un retrato de las relaciones humanas, los conflictos generacionales y las heridas que permanecen abiertas con el paso del tiempo.

Carlos Saura, Rossy de Palma, Blanca Portillo y Zoé Arnao en El Festival De Málaga. / EUROPA PRESS

Extremadura y el sector audiovisual

El largometraje ha contado con el apoyo de la Junta de Extremadura, a través de la convocatoria de ayudas a la producción de largometrajes de 2023, con una aportación de 250.000 euros, reafirmando el compromiso de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes con el impulso de la industria audiovisual y la consolidación de Extremadura como un territorio de referencia para el desarrollo de producciones cinematográficas.

Además de este apoyo económico, 'Día de caza' mantiene una estrecha vinculación con Extremadura al haber desarrollado aproximadamente el 90 % de su rodaje en la región, utilizando localizaciones situadas en la provincia de Cáceres. La elección de estos escenarios pone de manifiesto el atractivo del patrimonio histórico, natural y paisajístico extremeño para la producción cinematográfica, así como la capacidad de la comunidad autónoma para acoger rodajes de primer nivel.

Rodaje en la dehesa cacereña. / CEDIDA

La participación de la Junta de Extremadura en este proyecto forma parte de una estrategia de apoyo continuado al sector audiovisual, que en los últimos años ha favorecido la llegada de producciones nacionales e internacionales, la creación de empleo especializado y la proyección de Extremadura como un territorio cada vez más atractivo para la industria cinematográfica.

Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura, con el objetivo de acercar esta producción al público extremeño, tiene previsto incluir 'Día de caza' en su programación al comienzo de la nueva temporada, a partir del próximo mes de septiembre. La película podrá verse en las cuatro sedes estables de la Filmoteca (Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia), reforzando así su compromiso con la difusión del mejor cine contemporáneo y con la exhibición de aquellas obras que cuentan con la participación y el apoyo de la Junta de Extremadura.